Школьников 40 минут держали на морозе ради приезда депутата Госдумы

В городе Краснотурьинск Свердловской области школьников сорок минут держали на морозе из-за приезда депутата Госдумы от "Единой России" Антона Шипулина. Это стало известно благодаря паблику в социальной сети "ВКонтакте" "Краснотурьинск LIVE".

Мэрия города потребовала от администрации социальной сети заблокировать паблик – якобы из-за незаконного использования герба Краснотурьинска. Администрация страницы, в свою очередь, заявила, что таким образом мэрия пытается избавиться от площадки, на которой горожане могут жаловаться на местную власть, а требование о блокировке появилось именно после сообщения об инциденте со школьниками и жалоб их родителей.

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы от "Единой России" Антон Шипулин должен был принять участие в торжественном открытии стадиона у школы №24 Краснотурьинска 28 ноября. Ради приезда депутата учащихся младших классов собрали на улице. Шипулин опоздал на сорок минут, но руководство школы оставило стоять детей на морозе.

Несколько родители заявили о готовности подать коллективный иск в суд, поскольку их дети вернулись домой сильно замёрзшими. По данным сервиса "Яндекс.Погода", 28 ноября в Краснотурьинске было от 8 до 10 градусов мороза, а ощущались они как минус 14 градусов.