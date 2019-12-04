Активисту Марку Гальперину изменили условный срок на реальный

Суд в Реутове постановил изменить наказание активисту Марку Гальперину с условного лишения свободы на реальное из-за его участия в протестных акциях в Москве летом этого года. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Гальперина отправят в колонию-поселение на полтора года, пересчитав дни, который он провёл под домашним арестом. Активист был задержан в зале суда. Основанием для изменения наказания может быть задержание Гальперина после акций 31 августа и 27 июля. В обоих случаях его арестовывали на 30 суток.

В марте 2018 года суд в Москве приговорил Гальперина к двум годам лишения свободы условно по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Суд также на три года запретил активисту быть организатором или участником общественных объединений. Гальперина обвинили в том, что в своих видеороликах он якобы призывал к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.