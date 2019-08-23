Оппозиционер Марк Гальперин вышел на свободу после 30 суток ареста

Оппозиционный активист Марк Гальперин вышел на свободу из спецприёмника, где провел 30 суток по делу о призывах участвовать в акции у мэрии Москвы 27 июля. Об этом он сообщил у себя в Фейсбуке.

Гальперин поблагодарил своих друзей и всех, кто оказывал ему поддержку и распространял информацию о его преследовании.

Помимо Гальперина 24 июля по обвинению в призывах выйти к мэрии были арестованы политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также гражданские активисты Константин Котов и Александр Арчагов. Навального и Гальперина приговорили к 30 суткам ареста, Котова и Арчагова – к десяти, Степанова – к восьми суткам.

Протесты в Москве продолжаются уже месяц. Их главное требование – допуск независимых кандидатов и честные выборы. Многих лидеров протестов уже по несколько раз задерживали, арестовывали и штрафовали за призывы участвовать в несогласованных мероприятиях

После массовых задержаний на акциях 27 июля и 3 августа, а также уголовного дела о массовых беспорядках протестующие также потребовали освободить всех обвиняемых и расследовать применение силы со стороны полиции.