Обвинение просит для студента ВШЭ Егора Жукова 4 года колонии

В Кунцевском суде Москвы, где слушается дело студента Высшей школы экономики Егора Жукова, обвиняемого в экстремизме, прокуратура во время прения сторон запросила для него четыре года колонии.

Прокурор Морозов, мотивируя такой срок, заявил, что в видеороликах, которые записывал Жуков и которые легли в основу уголовного дела, содержатся "призывы к захвату власти, самосожжению, отказу от уплаты налогов, мятежу и препятствованию работы государственных учреждений".

Другой прокурор, Искахов, заявил, что видео находятся в открытом доступе, а значит "призывы к экстремизму носят публичных характер".

Адвокаты Жукова, выступая в прениях, отметили, что процесс не был состязательным – защите отказали почти во всех ходатайствах. В частности, судья Светлана Ухналева отказалась привлечь в качестве специалистов для проведения повторной лингвистической экспертизы преподавателя Высшей школы лингвистики Анну Левинзон и доктора филологических наук Нину Добрушину. Судья посчитала их квалификации и наличие ученых степеней недостаточными для участия в процессе.

При этом накануне выяснилось, что у сотрудника ФСБ Александра Коршикова, на экспертизе которого строится обвинение, вообще нет лингвистического образования, он не принадлежит к научному сообществу и не пользуется научной методологией. Эту информацию судья Ухналева проигнорировала.