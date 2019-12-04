Обвинение просит для студента ВШЭ Егора Жукова 4 года колонии

В Кунцевском суде Москвы, где слушается дело студента Высшей школы экономики Егора Жукова, обвиняемого в экстремизме, прокуратура во время прения сторон запросила для него четыре года колонии.
Прокурор Морозов, мотивируя такой срок, заявил, что в видеороликах, которые записывал Жуков и которые легли в основу уголовного дела, содержатся "призывы к захвату власти, самосожжению, отказу от уплаты налогов, мятежу и препятствованию работы государственных учреждений".
Другой прокурор, Искахов, заявил, что видео находятся в открытом доступе, а значит "призывы к экстремизму носят публичных характер".
Адвокаты Жукова, выступая в прениях, отметили, что процесс не был состязательным – защите отказали почти во всех ходатайствах. В частности, судья Светлана Ухналева отказалась привлечь в качестве специалистов для проведения повторной лингвистической экспертизы преподавателя Высшей школы лингвистики Анну Левинзон и доктора филологических наук Нину Добрушину. Судья посчитала их квалификации и наличие ученых степеней недостаточными для участия в процессе.
При этом накануне выяснилось, что у сотрудника ФСБ Александра Коршикова, на экспертизе которого строится обвинение, вообще нет лингвистического образования, он не принадлежит к научному сообществу и не пользуется научной методологией. Эту информацию судья Ухналева проигнорировала.
- 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму из-за четырех роликов в его видеоблоге на ютьюбе, в которых он рассуждает о прошедших летом протестах оппозиции в Москве. По версии следствия, "испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю, системе государственной власти и ее представителям, действуя по мотиву личной неприязни к ним и осознавая общественную опасность" Жуков, записывая видеоролики, "решил привлечь неограниченной круг лиц к своей экстремистской деятельности".
- Обвинение Жукова строится на экспертизе сотрудника института криминалистики Центра специальной техники ФСБ Александра Коршикова. Призывы к экстремизму он, в частности, увидел во фразе, "нужно хвататься за любые формы протеста" и во фразе "делайте всё, на что способны, и не ждите чьей-то указки". Эксперт утверждает, что в них есть призывы к насилию.
- Егор Жуков вину не признает, считая, что его преследуют исключительно по политическим мотивам.
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