PCE/PC: новый закон об "иноагентах" угрожает безопасности журналистов

Новый российский закон об "иностранных агентах" усиливает давление на сотни журналистов, сотрудничающих с Радио Свобода. Об этом говорится в заявлении президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая. Закон направлен против работы корреспондентов и ставит под угрозу их безопасность, подчёркивает Флай.

Радио Свобода имеет бюро в Москве и сотрудничает с корреспондентами из многих регионов России для освещения местных новостей. Недавно медиакорпорация запустила новые проекты - Север.Реалии и Сибирь.Реалии - для публикации материалов о жизни северных и сибирских регионов. Региональные корреспонденты Радио Свобода зачастую сообщают о важных проблемах, которые игнорируют государственные СМИ, говорится в сообщении. Новый закон – это попытка заставить замолчать многих журналистов и лишить многих читателей права на получение информации из любых источников по их же желанию, отмечает Флай.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка средств массовой информации, которые могут быть признаны иностранными агентами. Закон предусматривает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество от зарубежных организаций и компаний. Радио Свобода тогда заявило, что продолжит свою работу в любых обстоятельствах.

В конце ноября десять международных журналистских и правозащитных организаций, в числе которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортёры без границ" и Комитет защиты журналистов, призвали власти России отказаться от принятия поправок к закону.