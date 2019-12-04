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PCE/PC: новый закон об "иноагентах" угрожает безопасности журналистов

Московское бюро Радио Свобода

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Новый российский закон об "иностранных агентах" усиливает давление на сотни журналистов, сотрудничающих с Радио Свобода. Об этом говорится в заявлении президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая. Закон направлен против работы корреспондентов и ставит под угрозу их безопасность, подчёркивает Флай.

Радио Свобода имеет бюро в Москве и сотрудничает с корреспондентами из многих регионов России для освещения местных новостей. Недавно медиакорпорация запустила новые проекты - Север.Реалии и Сибирь.Реалии - для публикации материалов о жизни северных и сибирских регионов. Региональные корреспонденты Радио Свобода зачастую сообщают о важных проблемах, которые игнорируют государственные СМИ, говорится в сообщении. Новый закон – это попытка заставить замолчать многих журналистов и лишить многих читателей права на получение информации из любых источников по их же желанию, отмечает Флай.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка средств массовой информации, которые могут быть признаны иностранными агентами. Закон предусматривает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество от зарубежных организаций и компаний. Радио Свобода тогда заявило, что продолжит свою работу в любых обстоятельствах.

  • В конце ноября десять международных журналистских и правозащитных организаций, в числе которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортёры без границ" и Комитет защиты журналистов, призвали власти России отказаться от принятия поправок к закону.
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  • Закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, был принять в ноябре 2017 года. Министерство юстиции в настоящее время относит к "иностранным агентам" "Голос Америки" и девять редакций медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
  • Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.

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