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Путин переназначил Садовничего ректором МГУ. Для этого пришлось принять отдельный закон

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Президент России Владимир Путин переназначил 80-летнего академика РАН Виктора Садовничего ректором Московского государственного университета. Соответствующий указ выложен на официальном портале правовой информации.

Математик руководит университетом с 1992 года. Очередной срок его полномочий заканчивался в декабре. По закону, Садовничего нельзя было переназначить на должность из-за достижения им предельного возраста. Однако в ноябре Госдума приняла закон, разрешающий обходить это ограничение специально для ректора МГУ и СПБГУ.

В ноябре студенты, выпускники и преподаватели университета запустили петицию с требованием вернуть в МГУ выборы ректора. Они существовали до 1920 года, были отменены при коммунистах, а затем вновь отменены в 2009 году. Под текстом подписались более тысячи человек.

/**/ /**/ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий, 23 мая 2019 года
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Должность ректора МГУ — скорее политическая, чем научная или административная, отмечают эксперты. Во время президентства Дмитрия Медведева ректора думали сменить. Однако он сохранил свой пост одновременно с тем, как стал научным руководителем дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой, — писало издание "Проект".

Издание отмечало, что научная репутация Садовничего вызывает вопросы. Он пишет беспрецедентно много статей, однако выходят они в основном в соавторстве, мало цитируются и редко публикуются в международных рецензируемых журналах. Тема его исследований — математический анализ, однако уже с середины 1970-х годов его работы далеки от переднего края этой области науки, утверждает один из экспертов "Проекта".

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