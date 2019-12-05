На "Мемориал" подана новая жалоба по закону об "иноагентах"

На правозащитный центр "Мемориал" подана новая жалоба в Роскомнадзор по закону об иностранных агентах. В центре отмечают, что впервые жалоба подана не правоохранительными органами, а частным лицом.
Некий Андрей Ш. прислал в надзорное ведомство письмо о том, что он обнаружил в сети интернет – в частности, на сайте радиостанции "Эхо Москвы" – материалы, опубликованные "Мемориалом", без соответствующей закону об иноагентах маркировки. Заявитель просит Роскомнадзор провести проверку и принять меры, предусмотренные законодательством. В четверг представителей "Мемориала" вызвали в офис ведомства для составления протокола.
Ранее "Мемориал" несколько раз штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Общая сумма взысканий превысила два миллиона рублей. Всего к структурам "Мемориала" было подано 20 жалоб – они поступили из управления ФСБ по Ингушетии. Правозащитники считают это местью за деятельность ингушского филиала центра.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены. В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан. Нарушителям грозят крупные штрафы и аресты сроком до 15 суток.
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