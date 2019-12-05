Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил расследование резонансного убийства в Берлине, в причастности к которому заподозрили Россию, со следствием по делу о крушении малазийского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году. Он заявил, что Москва готова отказаться от участия в расследовании. Фрагмент общения чиновника с журналистами опубликован в твиттере МИД.

Накануне власти Германии выслали двоих российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. По мнению федеральной прокуратуры Германии, к преступлению могут быть причастны российские власти или власти входящей в состав России Чеченской республики. Берлин обвинил Москву в недостаточном содействии расследованию преступления.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Во время второй чеченской войны он был командиром одного из подразделений, которые сражались против российских войск. Полиция задержала подозреваемого на месте убийства. При нём был поддельный загранпаспорт на имя Вадима Соколова. Документ он получил за неделю до выезда за границу. Журналисты опознали в подозреваемом 54-летнего Вадима Красикова. В России он подозревался в убийстве, был объявлен в розыск, но затем розыск был прекращён, а он получил новые документы, отмечают расследователи.

По словам Лаврова, приглашая Россию к сотрудничеству со следствием, немецкие власти должны использовать существующие двусторонние каналы. В противном случае ситуация будет напоминать ему дело о расследование крушения "Боинга" над Украиной в 2014 году. Тогда погибли 298 человек. В причастности подозреваются пророссийские сепаратисты и россияне. Москва обвиняет международное следствие в том, что её не пригласили к участию в расследовании катастрофы.