WP: спецслужбы США не влияли на расследование "российского следа"

Прокурор штата Коннектикут Джон Дарем не нашёл доказательств участия американских спецслужб в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Информация об этом будет включена в доклад министерства юстиции США. Он будет опубликован 9 декабря.

В мае генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр поручил Дарему выяснить, почему было начато расследование российского вмешательства. Дарем также должен был выяснить законность прослушивания ФБР переговоров сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

В марте команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Однако связей между предвыборным штабом Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.