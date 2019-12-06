Владимир Емельянов осуждён на 2 года условно по "московскому делу"

Владимир Емельянов получил условный срок – 2 года – по делу о применении насилия к представителю власти на несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму.

Обвинение запросило для Емельянова четыре года лишения свободы. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он схватил сотрудника Росгвардии за форму и потянул его на себя, "лишая тем самым указанного представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль".

Сам обвиняемый заявил, что хотел помочь задержанному, которого бойцы Росгвардии избивали дубинками. Потерпевший – сержант Максим Косов – попросил не наказывать Емельянова строго. Он не уверен в том, что испытал боль, когда его потянули за бронежилет.

27-летнего Владимира Емельянова задержали 14 октября, через два дня суд арестовал его и отправил в СИЗО. У него нет родителей, до ареста он содержал бабушку и прабабушку.

Радио Свобода ведёт прямое включение, посвящённое сегодняшним судам по "московскому делу"