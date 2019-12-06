Пекин ввёл ответные санкции против американских дипломатов

Пекин ввёл санкции против американских дипломатов, работающих в Китае. Об этом сообщает CCTV. Ограничения стали ответом на санкции Госдепартамента США в отношении китайских дипломатов в октябре.

По данным СМИ, американцев обяжут заранее уведомлять китайский МИД о встречах с местными властями, а также представителями образования и науки.

МИД Китая призвал Вашингтон исправить ошибки и отменить санкции.

В начале октября США ввели визовые ограничения для китайских граждан, причастных, по данным Вашингтона, к нарушению прав уйгуров. Уже работающих в Соединённых Штатах дипломатов обязали заранее информировать о контактах с американскими властями. Пекин в ответ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны.

По данным ООН, в Синьцзян-Уйгурском районе Китая нарушаются права человека. В китайских центрах массового содержания или так называемых "лагерях перевоспитания" под стражей находятся более миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств.

Китай все обвинения отвергает и заявляет, что на территории региона действуют террористические группы.