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Пекин ввёл ответные санкции против американских дипломатов

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Пекин ввёл санкции против американских дипломатов, работающих в Китае. Об этом сообщает CCTV. Ограничения стали ответом на санкции Госдепартамента США в отношении китайских дипломатов в октябре.

По данным СМИ, американцев обяжут заранее уведомлять китайский МИД о встречах с местными властями, а также представителями образования и науки.

МИД Китая призвал Вашингтон исправить ошибки и отменить санкции.

В начале октября США ввели визовые ограничения для китайских граждан, причастных, по данным Вашингтона, к нарушению прав уйгуров. Уже работающих в Соединённых Штатах дипломатов обязали заранее информировать о контактах с американскими властями. Пекин в ответ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны.

По данным ООН, в Синьцзян-Уйгурском районе Китая нарушаются права человека. В китайских центрах массового содержания или так называемых "лагерях перевоспитания" под стражей находятся более миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств.

/**/ /**/ Один из лагерей
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Опубликованы документы о лагерях, в которых Китай содержит мусульман

Китай все обвинения отвергает и заявляет, что на территории региона действуют террористические группы.

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