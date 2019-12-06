Компания, управляющая бизнес-джетами, которыми, согласно расследованиям Алексея Навального, пользуются телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде и жена премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана, связана с ещё одним самолётом. Им пользовался предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл и, вероятно, чиновники Администрации президента России. Об этом пишет издание The Bell.

Журналисты обнаружили частный самолёт Gulfstream G450 каталожной стоимостью 43 миллиона долларов, которым пользовался Кирилл. В августе 2017 года патриарх прилетел на нём в Курган, где отмечалось 200-летие богослова архимандрита Антонина (Капустина). Патриарха сопровождал полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

Предстоятель РПЦ был не единственным пассажиром самолёта: судя по географии и хронологии его полетов, в 2016–2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.

До 2016 года самолёт принадлежал офшору Helter Management Ltd (остров Мэн), входившему в группу лиц банка ВТБ. Связан ли действующий владелец с банком – неизвестно. Высокопоставленные чиновники могут пользоваться частными самолётами, закупая перевозки через тендеры. Но с владельцем этого самолёта обнаружить госконтракты журналистам не удалось.