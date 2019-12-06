На "Мемориал" составили шесть протоколов по закону об иноагентах

Роскомнадзор составил шесть новых протоколов на правозащитный центр "Мемориал" из-за отсутствия на их материалах маркировки "иностранный агент". Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на юриста организации.

Часть протоколов связана с блогом на сайте "Эхо Москвы", который называется "Международный Мемориал", в который редакторы радиостанции переносят тексты правозащитников. В Роскомнадзоре заявили, что организация должна следить за тем, кто и где публикует их тексты. Также на "Мемориал" составили протоколы из-за публикаций на ресурсах "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939" и "Жертвы политического террора в СССР".

Ранее стало известно, что некий Андрей Ш. направил на правозащитников жалобу в Роскомнадзор. Он указал на то, что в блоге на сайте "Эхо Москвы" нет соответствующей маркировки.

"Мемориал" несколько раз штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Общая сумма взысканий превысила два миллиона рублей. Всего к структурам "Мемориала" было подано 20 жалоб – они поступили из управления ФСБ по Ингушетии. Правозащитники считают это местью за деятельность ингушского филиала центра.