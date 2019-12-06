Ещё один приговор по "московскому делу": 2 реальных срока, 1 условный

Мещанский суд Москвы в пятницу вынес приговоры трём обвиняемым по так называемому московскому делу об акции протеста в Москве 27 июля. Егор Лесных и Максим Мартинцов получили реальные сроки - соответственно три и два с половиной года лишения свободы. Александра Мыльникова приговорили к двум годам условно, сообщает "Медиазона" из зала суда.

Суд счёл доказанным, что они применили не опасное для жизни насилие к бойцам Росгвардии во время несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве. Приговор Лесных и Мартинцову более суровый, поскольку суд квалифицировал их действия как совершённые группой лиц. Свою вину подсудимые не признали.