Ещё один приговор по "московскому делу": 2 реальных срока, 1 условный

Мещанский суд Москвы в пятницу вынес приговоры трём обвиняемым по так называемому московскому делу об акции протеста в Москве 27 июля. Егор Лесных и Максим Мартинцов получили реальные сроки - соответственно три и два с половиной года лишения свободы. Александра Мыльникова приговорили к двум годам условно, сообщает "Медиазона" из зала суда.
Суд счёл доказанным, что они применили не опасное для жизни насилие к бойцам Росгвардии во время несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве. Приговор Лесных и Мартинцову более суровый, поскольку суд квалифицировал их действия как совершённые группой лиц. Свою вину подсудимые не признали.
- Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Егор Лесных были арестованы в середине октября в рамках новой волны задержаний по "московскому делу".
- Оно было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве и изначально расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано. По нему были арестованы более 20 человек. Некоторые уже осуждены, с других обвинения сняли, в том числе с Сергея Фомина, который был последний обвинявшийся только в участии в беспорядках.
- В пятницу разными судами в Москве всего было вынесено семь приговоров по "московскому делу". К реальному сроку, кроме Лесных и Мартинцова, был приговорён также Никита Чирцов - 1 год лишения свободы. Условный срок получил Владимир Емельянов. К штрафу был приговорён Павел Новиков, который признал вину. Условный срок получил также студент Егор Жуков, которого обвиняли в призывах к экстремизму.
- Прекратить "московское дело" требуют гражданские активисты, правозащитники и деятели культуры. Они также осуждают применение полицейскими насилия к участникам мирных акций протеста. Российские власти действия полиции одобряют и считают, что она предотвратила опасные для города беспорядки.
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