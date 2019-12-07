В Новосибирске прошел пикет в поддержку ЛГБТ-активистки

В центре Новосибирска в субботу прошел пикет в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре, которую обвиняют в изготовлении и распространении порнографии. Участники считают, что на Цветкову заводят дела из-за ее политической активности. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

На пикет вышли более 20 человек. Активисты держали плакаты с лозунгами "Искусство не пропаганда", "Мы против политического преследования, замаскированного под уголовное", "Мое тело не порнография. Свободу Юлии Цветковой", "Нельзя судить людей за рисунки и слова, не причинившие вреда" и другие.

По словам одного из организаторов акции, уголовное дело Цветковой иллюстрирует преследование различных активистов, а также наличие табу в современном российском обществе.

На ЛГБТ-активистку из Хабаровска Юлию Цветкову, ранее обвиненную за бодипозитивные рисунки в изготовлении и распространении порнографии, заведено второе дело. В полиции составили протокол о привлечении Цветковой к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

28 ноября мать Цветковой заявила о вымогательстве взятки за прекращение уголовного дела против дочери. По ее словам, неизвестные позвонили ей по телефону и потребовали деньги, не сообщив сумму и кому именно следует их передать.