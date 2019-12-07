В Новосибирске прошел пикет в поддержку ЛГБТ-активистки

В центре Новосибирска в субботу прошел пикет в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре, которую обвиняют в изготовлении и распространении порнографии. Участники считают, что на Цветкову заводят дела из-за ее политической активности. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
На пикет вышли более 20 человек. Активисты держали плакаты с лозунгами "Искусство не пропаганда", "Мы против политического преследования, замаскированного под уголовное", "Мое тело не порнография. Свободу Юлии Цветковой", "Нельзя судить людей за рисунки и слова, не причинившие вреда" и другие.
По словам одного из организаторов акции, уголовное дело Цветковой иллюстрирует преследование различных активистов, а также наличие табу в современном российском обществе.
На ЛГБТ-активистку из Хабаровска Юлию Цветкову, ранее обвиненную за бодипозитивные рисунки в изготовлении и распространении порнографии, заведено второе дело. В полиции составили протокол о привлечении Цветковой к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
28 ноября мать Цветковой заявила о вымогательстве взятки за прекращение уголовного дела против дочери. По ее словам, неизвестные позвонили ей по телефону и потребовали деньги, не сообщив сумму и кому именно следует их передать.
- 20 ноября в Комсомольске-на-Амуре полиция обыскала дом Цветковой в рамках уголовного дела, саму активистку отвезли на допрос. Цветкова отказалась давать показания, после чего ее перевели из статуса свидетеля в статус подозреваемой. Тогда же с нее взяли подписки о неразглашении и о невыезде. Из ее жилья изъяли технику, документы и брошюры на гендерную тематику. По словам Цветковой, полицейские заявили, что она "лесбиянка и секс-тренер", а также "проводит пропаганду". 22 ноября активистку задержала полиция, после ее отпустили под домашний арест.
- В октябре полиция Комсомольска-на-Амуре вызвала двух подписчиц и создательницу группы "Монологи Вагины" в соцсети "ВКонтакте" Юлию Цветкову – им задавали вопросы о пропаганде феминизма и порнографии. По словам активистки, ее регулярно вызывают в полицию, заставляя отчитываться за количество подписчиков в соцсетях и объяснять, что имелось в виду под конкретными постами, отдельными словами. Цветкова считает, что вызовы в полицию связаны с "около-политическими мероприятиями". По ее информации, заявление на активистку написал Тимур Булатов, известный, по словам Цветковой, своей гомофобной позицией.
- В марте Городской фестиваль театрального искусства, организованный режиссером детского самодеятельного театра "Мерак" Цветковой, дважды запрещали, а ее обвинили в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".
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