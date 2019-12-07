В Минске проходят акции протеста против интеграции с Россией

В столице Белоруссии Минске проходят несогласованные уличные акции протеста против интеграции страны с Россией. За ними следит Белорусская служба Радио Свобода.
Несколько сотен человек выстроились в живую цепь вдоль проспекта Независимости в центре города и вдоль Октябрьской площади, передаёт корреспондент Tut.by. Среди участников есть люди с бело-красно-белыми флагами, бывшим государственном флагом Белоруссии до 1995 года, сейчас он используется националистами.
Милиция пока не вмешивается в происходящее, но предупреждает о несогласованности акций.
- 7 декабря в Сочи запланирована встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Предполагается, что они будут обсуждать углубление интеграции двух стран в преддверии 20-летия создания Союзного государства России и Белоруссии.
- Сейчас государство фактически существует только на бумаге, однако соглашения 1999 года подразумевали создание общей валюты, суда и таможни.
- 05 декабря выступая перед белорусским парламентом, президент Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет входить в состав России. "Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть всё, что я сделал вместе с вами, народом: создал независимую суверенную державу, чтобы ее сейчас вложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда", — сказал Лукашенко.
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