В Минске проходят акции протеста против интеграции с Россией

В столице Белоруссии Минске проходят несогласованные уличные акции протеста против интеграции страны с Россией. За ними следит Белорусская служба Радио Свобода.

Несколько сотен человек выстроились в живую цепь вдоль проспекта Независимости в центре города и вдоль Октябрьской площади, передаёт корреспондент Tut.by. Среди участников есть люди с бело-красно-белыми флагами, бывшим государственном флагом Белоруссии до 1995 года, сейчас он используется националистами.

Милиция пока не вмешивается в происходящее, но предупреждает о несогласованности акций.