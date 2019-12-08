США возобновили мирные переговоры с талибами

Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" возобновили в субботу мирные переговоры. Это произошло спустя три месяца после того, как президент США Дональд Трамп распорядился прервать диалог, главная цель которого – прекращение войны в Афганистане.

Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки, рассказал источник в администрации США "Голосу Америки". "Цель обсуждения – снижение насилия, которое приведёт к переговорам внутри Афганистана и перемирию", – сказал источник. Американскую делегацию вновь возглавил Залмай Халилзад, спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане.

В конце встречи представитель "Талибана" написал в Твиттере, что обе стороны встретятся в воскресенье и продолжат дискуссию. "Переговоры начались с того момента, на котором они остановились. Мы обсудили подписание соглашения и сопутствующие вопросы", – заявил Сухаил Шахин, не вдаваясь в детали.

В сентябре Трамп прервал мирные переговоры с талибами после гибели 12 человек в результате взрыва в Кабуле. Тогда был убит один американский военный.

В конце ноября Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Он подтвердил, что его администраци возобновила переговоры с талибами, а "Талибан" готов к прекращению огня. Это заявление подтвердили сами талибы.