Непокорённая вера. Светлана Осипова – о чёрной собаке

Вера в дьявола – одна из скреп, которая в XVI веке, когда авторитет церкви ослабевал, а наука ещё только искала себе опору, объединила большую часть европейцев, независимо от их сословной или национальной принадлежности. На кострах сжигали тысячи заподозренных в колдовстве. И Московское царство охота на ведьм не обошла, правда, русское понимание колдовства отличалось от западноевропейского: колдовство считалось преступлением не столько против Бога, сколько, по большей части, против государства.

Так что русскому человеку, труженику, серьёзной, жертвенной душе, склонному к тому, чтобы жалеть сирых и убогих и поднимать на кол врагов, свойственны вера в самые удивительные вещи, острая подозрительность к ведьмам и погоня за чёрной собакой. При этом если спросить, зачем гнать чёрную собаку, внятного ответа не услышать. Надо, вот и гонят, примета такая, поверье. Ну и по телевизору сказали. И чем стремительнее гонят, тем реже разум вступает в конфликт с праведным чувством.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать иностранными агентами не только юридические, но и физические лица. Что именно человек должен совершить, чтобы получить "почётную звезду", в законе прописано довольно расплывчато. То ли должен распространять сообщения и материалы СМИ – "иностранных агентов" и получать за это деньги из-за границы, то ли распространять те же материалы и получать деньги из-за границы, но не за это, а просто любые деньги, не совсем понятно. Понятно только, что иностранным агентом может стать любой, участвующий в создании материалов для СМИ-"иноагентов". Закон написан так, что трактовать его можно как угодно, а хорошо прописанный он власти и не нужен.

Этому реальный срок, этому – условный, а на этого мы ещё посмотрим

Закон будет применяться селективно – "звезду", вероятнее всего, получат те, кто больше других путаются у власти под ногами. Внесение физических лиц в реестр "иноагентов" будет служить своего рода устрашением и способом усложнить их работу в России. Несомненно, закон заставит выпускников вузов хорошо подумать о том, стоит ли связывать свою профессиональную деятельность с иностранным СМИ – не из-за страха, нет, бояться этого закона пока нет смысла, а из-за стремления к комфорту и во избежание ненужной бюрократии. Слов много, они сложные, гарантий на светлое будущее никаких.

Зачем вообще власти понадобилось писать целый отдельный закон, вносить поправки в КоАП, создавать очередной реестр на сайте Министерства юстиции? Это ситуативная мера, этот закон не для всех, а для конкретных чёрных собак, которых потребуется гнать. А если задать вопрос: "А зачем, собственно, их гнать?", на голову посыплется: "патриотизм", "агенты Госдепа", ну и "скрепы" для полноты картины. Но это всё не ответы на вопрос, а клише, выученные и транслируемые ручными журналистами. Ответа по сути не будет, потому что его нет, потому что, скорее всего, и власть, и тем более телевизионные провокаторы слабо представляют себе, зачем этот закон и, самое главное, в чём и когда государство от этого выиграет.



В минувшую пятницу московские суды вынесли приговоры в отношении семи обвиняемых по "московскому делу". Студента Высшей школы экономики Егора Жукова приговорили к 3 годам лишения свободы условно (за найденные неквалифицированным экспертом ФСБ признаки экстремизма в ютьюб-блоге); Владимира Емельянова, на попечении у которого 74-летняя бабушка и 92-летняя прабабушка, – к 2 годам лишения свободы условно (за то, что он пытался заступиться за человека, которого избивал ОМОН); отца троих детей Александра Мыльникова – к 3 годам лишения свободы условно (тоже за то, что заступился за другого участника акции); Егор Лесных получил 3 года колонии – за то же. Никита Чирцов получил 1 год колонии – пытался убежать от сотрудников полиции на акции; Максим Мартинцов – 2,5 года колонии за то, что якобы причинил физическую боль сотруднику полиции. Павел Новиков приговорен к штрафу 120 тысяч рублей, он признал вину и раскаялся в том, что на митинге ударил полицейского пластиковой бутылкой. Государство считает этих людей преступниками, и самое страшное в том, что оно действительно так считает, а вовсе не проводит "воспитательную работу".

В это же время сотрудников полиции из Бурятии, пытавших задержанных, приговаривают к условным срокам. На пытки, которым сотрудники ФСИН подвергают осуждённых, власть закрывает глаза. И снова время вопросов: почему и зачем? И на них-то уже есть точные ответы. Потому что сотрудники полиции и ФСИН свои, а молодые ребята, которые не ставят вредную политическую волю выше своей, – они чужие, они преступники, агенты, если хотите.

К слову, политические кризисы в самых разных странах часто происходят именно из-за провокационных действий власти: когда она не в состоянии воспринимать реальность такой, какая она есть, и поэтому придумывает собственную картину мира. Поэтому, когда дома начинает сносить река, вышедшая из берегов, власть уверена, что дома эти на самом деле в огне, и судорожно начинает их тушить и лить воду, будучи уверенной, что выбрала единственный возможный вариант действий.

Трудно сказать, чем руководствуются люди "наверху", когда выносят приговоры по "московскому делу" и по другим делам политзаключённых: "Этому реальный срок, этому – условный, а на этого мы ещё посмотрим". Приговоры по таким делам ни в коем случае не основаны на законности, они лишь результат воли начальника; возможно, воли импульсивной, продиктованной желанием казаться милосердным или стремлением наказать как следует. Это к вопросу о воспитательной роли судебного решения и уважении к закону, который в 1968 году сформулировал Константин Бабицкий в своём последнем слове на суде по делу о демонстрации на Красной площади 25 августа: "Призываю вас подумать, какую воспитательную роль сыграет обвинительный приговор и какую – оправдательный. Какие нравы вы хотите воспитать: уважение и терпимость к другим взглядам или же ненависть и стремление подавить и унизить всякого человека, который мыслит иначе?"

Прекрасно то, что уж ответ на этот вопрос у власти готов. Власть не знает, зачем гнать чёрную собаку, почему эта собака опасна – просто гонит на всякий случай, а с ней заодно и всех остальных, кто непонятен, кто не в масть, у кого пятнышко на спине.

Светлана Осипова – московский журналист

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​