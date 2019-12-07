"Власть создала нового героя". Радость и злость от приговора Жукову

В среду и в четверг все обсуждали последнее слово Егора Жукова в суде и были почти уверены в том, что его посадят. В пятницу судья огласил приговор: 3 года условно.

Андрей Ф. Бабицкий

пусть тот, чья свобода в ближайшие три года безусловна, первым бросит в судью камень

За последние месяцы это уже не первый условный приговор, вынесенный российским судом человеку, которого существенная часть общества считает ни в чём не виновным. Тем не менее, как реагировать на такое "милосердие", не очень понятно.

Алексей Дурново



Условный приговор Жукову вызывает смешанные чувства.

С одной стороны... Это хорошо. Хорошо в существующем контексте. Мы все понимаем, что оправдать его не могли, потому что "судья Коррадо не выносит оправдательных приговоров". Наша судебная система просто не знает такого понятия. Это хорошо еще и по другой причине. Условный срок показывает, что гражданское общество в России существует и что государству приходится с ним считаться. Оно, конечно, мечтает о 37-м годе, но в 2019-м зуб уже неймет. Сгнил зуб. Вы представляете себе условный срок в мире "1984" или "Мы"? Вот и я нет. Уинстона и Джулию приговаривают к трем годам условного пребывания в комнате 101 и отпускают домой. Что-то тут не так, правда. Выходит, за шестьдесят шесть лет мы все-таки проделали определенный путь от Антиутопии в сторону чего-то более светлого. Да, мы не очень далеко ушли, но все-таки отдалились.

С другой стороны... Как радоваться тому, что человек, который вообще ни в чем не виноват, получил три года условно? Рассказывал на Ютьюбе про мирный протест, но оказался в глазах государства экстремистом. Причем экстремистом его признают на основании экспертизы, которую провел малограмотный сотрудник ФСБ, не имеющий соответствующего образования (и не факт, что имеющий вообще хоть какое-нибудь круче неполного среднего). Иными словами, человеку в погонах причудилось, что вы экстремист. Вы за это можете сесть. Вы за это можете сесть, даже если вы обожаете сильное российское государства и вылизываете пол, по которому только что прошел товарищ майор. И так может случиться с каждым. Поговорил по телефону у метро Пушкинская – год условно. Поговорил на ютьюб-канали про политику – три.

Здорово, что Егор Жуков не загремел на нары. Ужасно, что людей признают виновными на основании липовых, высосанных из пальца обвинений.

Лев Рубинштейн

Нас, в общем-то, приучают к тому уже даже и не очень новому, но все еще трудно осознаваемому положению вещей, где приговор к условному сроку означает то же самое, что когда-то означал оправдательный приговор.

"Осужден условно" в наши дни означает "признан невиновным". А признание невиновным, существуя лишь теоретически, фактически в судебной практике отсутствует примерно так же, как в природе отсутствует химически чистое железо.

Гасан Гусейнов

Ликовать по случаю условного срока для Егора Жукова нечего. Вообще, в русском языке нашего времени слово ликование определяется двумя контекстами.

"Группой ликования" в совке назывались алкаши, которые за трешку (зеленая купюра, а не трехкомнатная квартира) орали на демонстрациях т.н. здравицы в честь начальства.

И глагол занят:

Сегодня праздник у ребят,

ликует пионерия:

сегодня едет к ним в отряд

Лаврентий Палыч Берия.

Ликовать будете, когда окажется, что Лаврентий Палыч все-таки был английским шпионом.

Кирилл Куталов

В деле Жукова, в Московском деле "условка" – не победа. "Условка" это запрет на политическую деятельность, запрет на использование интернета, отбрасывание человека в овощное состояние пораженца, в состояние минус-человека. Не в карцере, да, в зоне наиболее общего режима, но и все.

Александр Подрабинек

Условный срок – условная радость. А другому – год колонии, и уже никакой условной радости. Если эту взбесившуюся машину репрессий не остановить, то завтра все приговоры будут реальные, а послезавтра – гибельные. Остановить же ее могут, наверное, только такие ребята, которым сегодня выносят приговоры. И уж точно не те амбициозные и договороспосбные оппозиционеры, которые мечтают встроиться в нынешнюю власть, опираясь на всеобщее недовольство и смелость отчаянной молодежи. Я видел эту молодежь сегодня около Кунцевского суда – сотни замечательных юношей и девушек, умные лица, осмысленные речи. И они на всю улицу скандировали "Свобода!". Если у России есть будущее, то оно за ними.

Илья Клишин

Внутри меня все клокочет (и я не могу на минуту не прервать диджитал-молчание). Предполагается, что мы должны радоваться условному приговору Егору Жукову. Что-то в духе "а мог бы и ножиком полоснуть". Нет, давайте называть вещи своими именами: случайного человека признали виновным с какими-то гротескными кафкианскими формулировками.

"Не позднее 11.10.2017, находясь в г. Москве <…> Жуков Е. С., испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю, системе государственной власти и ее представителями, а также действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним...", – это вообще что? Грегор Замза, проснувшись после беспокойного сна, испытал чувство политической ненависти и вражды

Отдельно смешно, что те, кто раз за разом плюет в нашу Конституцию, говорят все время о подрыве конституционного строя. Конституционный строй подрывают именно такие "приговоры", а не видео студентов Вышки на ютьюбе.

Стыд и позор всем причастным к приговору. Стыд и позор любой обслуге этого режима. Свободу Егору Жукову. Свободу всем фигурантам московского дела. Свободу нам всем

Женя Беркович

"Страшно и ненормально радоваться условному сроку".

Нормально.

У вашего друга рак. Не пронесло – опухоль злокачественная. Не пронесло – поздняя стадия. Не пронесло – метастазы. Восемь мучительных курсов химии, потом лучевая, потом тяжелейшая операция. И вот пронесло – метастаз больше нет, опухоли нет. Здоровья тоже отчасти нет, три года на таблетках, потом наблюдаться и бояться рецидива. Но сейчас ремиссия, человек выходит из больницы, идёт домой и по дороге покупает мороженое. И это, безусловно, повод для радости.

А другой человек не выходит. И это печаль и ужас.

Наше государство – это рак. Пожевал, но не сожрал – это радость, а не стыд.

Стыд – канонизировать онкологию и ставить свечки Святому Раку за то, что выпустил живым. Или говорить: просто так опухоли не возникают, значит заслужил, нечего было грешные помыслы носить и настоятеля храма Святого Рака за рясу тянуть.

Андрей Мальгин

Три года условно Егору Жукову воспринимается как некая победа. Все ликуют. Ну да, на зону сразу не отправят, и это хорошо. Но ведь могут отправить в любой момент. Достаточно засечь его на несанкционированной акции – и условный превратится в реальный. И ему запретили на два года пользоваться интернетом! Засекут, что воспользовался – и срок реальный. И его выкинули из политики, он не имеет права долго-долго баллотироваться куда-либо. А ведь он баллотировался в Мосгордуму на последних, печально известных, "выборах" от партии Дмитрия Гудкова. Росфинмониторинг внес его имя в список экстремистов, и он теперь не может пользоваться банковскими счетами. И самое главное: опыт показывает, что эти челюсти разжались временно: они обязательно захватят его еще раз, даже если не будет никаких "нарушений". Просто так отпустить – это не по-пацански. Когда всё уляжется – снова его заберут. Не хотелось бы, чтобы он стал вторым Мохнаткиным.

И еще: уже пишут про "мужество судьи" Светланы Ухналевой. У меня другое мнение. С момента, когда судья выносит обвинительный приговор абсолютно невиновному человеку, он сам теперь ходит под уголовной статьей, и ему нечего терять. Запомните это имя, мы о ней еще услышим не раз.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЭН-МОСКВА и Ассоциации "Свободное слово"

Сегодня объявлен приговор студенту Егору Жукову. Видимо, впереди апелляция, но в целом вектор понятен: признать виновным, но дать условный срок. По нынешним временам решение вегетарианское, но (радуясь, что Егор избежит заключения), мы обязаны сказать прямо: он должен быть оправдан. Жуков не совершал подсудных действий, а в его словах не было и не могло быть призыва к насилию. Чтобы вывернуть их наизнанку, профессиональных лингвистов отлучили от экспертизы, а безграмотного службиста без филологического образования – допустили.

Свобода слова гарантирована нам Конституцией. И всякий, кто покушается на свободу слова, покушается на Конституцию, а каждый, кто свободу слова защищает – восстанавливает конституционные нормы. Егор Жуков защитник Основного Закона, убежденный противник насилия, продолжатель русской гуманистической традиции, мирного культурного сопротивления.

Оправдание – Егору Жукову. Свободу – слову.

Алексей Навальный

Три года условно для Егора Жукова – это не "уф, пронесло", а "незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного".

Когда вся эта путинская муть рассеется и в России появятся честные суды – следователи и прокуроры, "работавшие" по делу Жукова, как и, конечно, сама судья Ухналёва получат свои от 3 до 8 лет реального справедливого срока.

Алексей Макаркин

О приговоре Егору Жукову (три года условно с испытательным сроком в три года).

Плюсы:

1. Возобладал рациональный подход, учитывающий общественные эмоции.

2. Егор остается в семье и сможет продолжить учиться (он на четвертом курсе бакалавриата).

3. Ограничение на пользование Интернетом носят мягкий характер (нельзя вести личный блог, но можно быть пользователем Интернета, без чего немыслимы ни учеба, ни вообще какая-либо современная активность).

Минусы:

1. Признание виновным. Оправдательные приговоры в России практически невозможны (их меньше процента) – тем более по громким, общественно значимым делам.

2. Пока шло следствие, Жуков оказался в списке экстремистов. Это не помешает ему сотрудничать с "Новой газетой" и "Эхо Москвы", но весьма неприятно в случае трудоустройства в обычные коммерческие и некоммерческие структуры.

3. "Дамоклов" меч как над Егором (испытательный срок), так и над другими потенциальными "экстремистами", которых могут привлечь к суду за резкие политические высказывания, не содержащие призывов к насилию.

Если подходить с обычной человеческой точки зрения, то баланс в сторону плюсов (человек на свободе, его судьба не ломается). Если с политической, то все сложнее. И не стоит забывать, что сохраняется и другой "дамоклов меч" – статья об уголовном наказании за неоднократное участие в несанкционированных акциях, по которой отбывает срок Константин Котов.

Николай Подосокорский



А вообще лихо придумано. Егору Жукову запретили в течение двух лет вести сайты и блоги, хотя ООН давно признала пользование интернетом базовым правом человека. В следующий раз они кому-нибудь запретят выходить на улицу с одиночными пикетами, а потом и просто выходить на улицу чаще чем 1-2 раза в неделю (только чтобы продуктов купить). Дойдет до того, что и в окно смотреть без разрешения запретят. Но останавливаться на этом нельзя ящетаю. Для смутьянов и экстремистов, которые почему-то считают, что Конституция написана для них, да еще имеют наглость пользоваться прописанными в ней правами, можно ввести не только запреты, но и дополнительные обязанности. Например, обязать их драить толчки в местном офисе "Единой России" или отработать норму на пригожинской фабрике троллей, дабы дурь из башки выветрилась, или отправить на перевоспитание в Грозный, к главному помощнику Деда Мороза по добрым делам, в общем разные могут быть общественные обязанности. Вместо того, чтобы власть критиковать, мы бы все наконец полезным делом занялись. И в иностранные агенты никого бы записывать не пришлось. Всё на благо режима, добровольно и с песней.​

Лена Слатина

Какое же это долбаное изуверство – три года условно без права вести блог. Какое просчитанное изуверство – закрыли парня на 2 года минимум, запретив ему как-либо высказывать в сетях. Вроде и не посадили, но наручники надели. И массового недовольства избежали, и парню рот заткнули. И вот ведь удивительно – никаких студенческих волнений, какие-то тихие петиции Вышки – и все. Случись такое во Франции какой-нибудь – все студенчество, наверное, на улицу бы вышло. А у нас грозят отчислениями из ВУЗов, одни грозят, другие боятся. И это понятно, потому что и те, и другие, и мы все в заложниках у этой системы. Я не смогла сегодня быть у суда, но наблюдала за этим процессом очень внимательно, особенно за матерью Егора, и сердце мое разрывалось от сострадания. Егор всего на 2 года старше моего сына, и это все для меня уже совсем другого качества страх. Это совсем не то, что самой выйти на митинг и угодить в автозак. И когда я все это пишу, то понимаю, что ни про своего сына, ни про его друзей – таких же вот мальчиков-умников-красавцев, многие из которых учатся в вышке, я ни слова не могу написать. Потому что хрен знает, чем это для них отзовется. Причем неважно – ЗА они или ПРОТИВ этого или того – я уже не знаю, с какой стороны и по какому поводу прилетит. Я очень рада, что Егора не посадили, но какой же это все лютый​ <кошмар>

Жуков сам подытожил эту дискуссию.

Маша Слоним

Вот что сказал Егор Жуков, выйдя из здания суда после приговора":

"Я надеюсь, что мы научились не воспринимать такого рода приговоры, как победу, все-таки я уверен в своей невиновности, надеюсь, вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор, как свободу, это всё-таки не свобода, и не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе.

Второе, что я хотел сказать: друзья, нельзя воспринимать защиту политзаключенных, защиту несправедливо осужденных отдельно от политики. Всё это политика. Они превратили суд в институт репрессивный. Мы должны бороться с этим и бороться политическими средствами.

И, наконец, в третьих, я хочу еще раз поблагодарить вас всех за то, что вы боролись, за то, что всё, что сейчас происходит, за то, что я сейчас здесь, это всё - благодаря вам!"

Приговор найденным у Жукова лягушкам оказался куда более суровым, чем ему самому.

Нашлись, разумеется, и люди, которые посчитали приговор очень мягким (и не только в интернете)

Анна Наринская

Ехала как обычно в трамвае с Павелецкой на Чистые. Слева два парня с журфака вышки ( поняла из разговора) говорят "Медуза из нот бед только бесит своей оппозиционностью". А потом "Егор Жуков – дебил конченный. В роликах своих к экстремизму призывал. Понятно почему не посадили, у таких как он все схвачено". А справа пожилая женщина громко в телефон: "А ты по морде дай ей. Прям ремнем по морде если опять двойку принесет". Вышла из вагона на пол пути. Стою на остановке мерзну. Дайте мне другой глобус, верней трамвай

Дмитрий Ольшанский



Четыре приговора по "московскому делу": условный срок, штраф, один год и условный срок.

Неприятно, конечно, – любая судимость это не подарок, – но если говорить честно, то "система" поступает со своими либеральными противниками настолько мягко, насколько может.

Дальше уже только Горбачев и добровольная капитуляция, – а этого, учитывая опыт тридцатилетней и столетней давности, не хотелось бы.

Но лучше любых рассуждений – статистика.

Приведу здесь цифры, которые я увидел где-то в новостях, и которые меня поразили.

В 1999 году, когда Путин пришел к власти, в России было 1 миллион 60 тысяч заключенных.

Сейчас, по состоянию на ноябрь 2019 года, в России 530 тысяч заключенных.

Вот такой у нас "кровавый режим".

Вот чем реальность отличается от либеральной пропаганды.

Думайте своей головой, а не одолженной у Высшей школы экономики и "Новой газеты".

Маргарита Симоньян​

Британскому блогеру за слова дали пожизненный, а Егору Жукову, думается мне, вообще реального срока не дадут.

И слава Богу.

Потому что Россия не Британия.

И тоже слава Богу.

Но есть нюанс.



Александр Фельдман



Masha Borzunova: Это интересно, какого британского блогера Маргарита Симоньян имеет в виду? Не Хуссейна Рашида ли? Его приговорили к пожизненному сроку, правда, он опубликовал имя и фото принца Джорджа, адрес его школы и угрозы. Там у него обвинение поопаснее будет: призывал устраивать теракты, публиковал четкие инструкции, как их устраивать и где, общался с теми, кто воевал в "Исламском государстве" и сам туда вроде как собирался. Рашид признал вину. Я сейчас не оправдываю британское правосудие, потому что не очень понятно, насколько этот Рашид в реальности был опасен или только в интернете писал, но, блин, вы правда считаете нормальным сравнивать его с Егором Жуковым или даже с Синицей (а именно его сравнивали с Рашидом после приговора)?

Павел Шехтман



А говорят что в России фашизм. Окститесь, либералы! Ни за что по политике дают только 3 года, и то условно! В вашей Омерике за такое застрелили бы на месте.

Соведущая Владимира Соловьева на "Вести ФМ" Анна Шафран сочла приговор не просто мягким, а возмутительно мягким.

Приговор Егору Жукову может вызвать только возмущение. Бесстыдной мягкостью наказания для человека, который напрямую призывал к свержению конституционного строя. По сути, Жуков и его друзья получили индульгенцию на продолжение своей вредоносной деятельности.

Больше всего возмущают утверждения, что Жукова и ему подобных приговаривают "за слова". Послушайте, слова бывают разные. Вы же сами очень любите приводить в пример "Свободное радио и телевидение тысячи холмов" и смертный приговор Нюрнбергского трибунала в отношении главного редактора "Фёлькишер беобахтер" Альфреда Розенберга.

Жуков призывал устроить революцию в России, и мы отлично помним, что революции у нас заканчиваются огромной кровью. Я категорически против уравнивания фашистов и большевиков, ведь большевики – это такая зараза, которая опасна не для соседних стран, а исключительно для своего собственного государства.

О да, либералы, дай вам волю, вы бы повторили "подвиги" своих идейных, а для кого-то и физических предков-большевиков!

Видеоролики Жукова с инструкциями по Джину Шарпу, как правильно перекрывать дороги и организовывать массовые беспорядки хуже прямых призывов "вешать на столбах" . Наоборот, если призыва "вешать" какой-нибудь студент вышки испугается, то выйти на улицу с красивым плакатом согласится.

В результате будет как на Украине, где стильные студенты митинговали на майдане, а их обученные и экипированные ровесники тем временем шли на штурм администрации президента.

Судебная система должна защищать не таких вот мамкиных революционеров, или, как их называли на Украине, "онижедетей". Суд должен защищать всех нас, тех, кто хочет жить в нормальном правовом государстве, а не испытывать на себе "революционную справедливость".

Неудивительно, что отец Жукова отреагировал на приговор словами "Опять кормить этого обормота".

Полагаю, что год-другой Жукова вполне могли бы покормить повара ФСИН. Говорят, эта диета отлично вставляет мозги на место.

Кристина Потупчик

Снова выношу пост из телеги, но тут совсем забавный случай. После приговора Жукову соловьевская джингл-леди Анна "Шафран" высказалась, что, мол, надо бы казнить, или уж по крайней мере кормить студента баландой, потому что заслужил – надо сажать за ролики про ненасильственный протест, иначе приключится революция от студентов с плакатами.

Я тут внимательно вчиталась в ее поток сознания и немного опешила.

"Я категорически против уравнивания фашистов и большевиков, ведь большевики - это такая зараза, которая опасна не для соседних стран, а исключительно для своего собственного государства".

То есть, она нам прямым текстом сообщает, что ФАШИСТЫ ЛУЧШЕ БОЛЬШЕВИКОВ.

Оу. Что у нас тут?

УК РФ Статья 354.1. Реабилитация нацизма

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 128-ФЗ)

1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

И кто же тут у нас наговорил на трешечку, а, тетя-специя? Продолжим призывать к баланде за идиотское мнение, или все-таки попустимся?

С отцом Егора Жукова, который, по словам Шафран (и публикации в МК), якобы не хочет его кормить, получилось интересно. Понимая (в отличие от соведущей Соловьёва), что прямую атаку на человека, которого власть хочет посадить в тюрьму, читатели могут не одобрить, некоторые "патриоты" решили поискать компромат в его происхождении. И нашли его в Википедии.



Максим Брусиловский

Из Вики про папашу вундеркинда:

Жуков, Сергей Александрович

Избирался членом ЦК ВЛКСМ, бюро Всесоюзного совета молодых ученых и специалистов, Экспертного совета Правительства России, общественного совета Роспатента и общественного совета ГК Роскосмос.

...

В 2011–2015 гг. – исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда "Сколково", советник Председателя Правления по инновационному развитию[1], вице-президент по развитию деятельности Фонда на территории Дальнего Востока.

P.S. Речь, кстати, явно писал кто-то другой. Автор уже среднего возраста. По лексике видно. Ну и не будет молодой человек цитировать Радищева. Это слишком "совковоинтеллигентский" авторитет.

Владимир Тор

Советско-россиянская азбука:

П-преемственность

А кто у нас Жуков - борец с совковым коммунизмом и путинским авторитарным режимом - по происхождению?

Отец: Жуков, Сергей Александрович

Избирался членом ЦК ВЛКСМ, бюро Всесоюзного совета молодых ученых и специалистов, Экспертного совета Правительства России, общественного совета Роспатента и общественного совета ГК Роскосмос.

...

В 2011–2015 гг. – исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда "Сколково", советник Председателя Правления по инновационному развитию, вице-президент по развитию деятельности Фонда на территории Дальнего Востока.

Но этот ход конём не удался.

После того как Жукова не отправили в колонию, а дали "всего-то" 3 года условно, многие "патриоты", левые, феминистки, умеренные "государственники", да и некоторые либералы решили, что настал отличный момент написать, как он им не нравится.

Максим Соколов

Теперь ничто не мешает называть поганого мальчика поганым мальчиком.



Белла Рапопорт



Ну раз Жукова не посадили, что, конечно, хорошо, то позволю робко напомнить своей ликующей, дождавшейся мессию ленте, что он альт-райтовец и антифеминист с активной, не раз высказанной на большую аудиторию позицией, и что между "никто не должен сидеть за свои взгляды" и "он наш герой, великий мыслитель и для нас большая честь жить с ним в одной стране" есть большая разница и еще 50 оттенков серого (простите за штамп).

Павел Каныгин

Полистал, наконец, блог Егора Жукова.

Теперь, когда человек наконец на свободе, уже наверно можно сказать, что парень он скорее красивый. Но разумеется, защищать, если невиновны, надо обязательно даже таких, неважно, каких глупостей они наговорили на ютубе про "культурный марксизм" и "надвигающуюся на Россию проказу феминизма".

Владимир Тор

Я и сам ненавижу Дзержинского и всех его подельников по чекистской банде. И сам полагаю, что личная и частная собственность есть отнюдь не зло, а необходимый и полезный институт общества. И уверен, что Жуков не заслуживает никакого уголовного приговора - ибо нет ни какого такого преступления как "экстремизм".

Но это никак не отменяет такого банального факта, что Жуков - малолетний неумный говнюк.

Из творчества Егора Жукова:

"Утро начинается не с кофе. Утро начинается с очередной попытки убедить мою бабушку-коммунистку в том, что коммунизм - вредная и неверная идеология.

Вхожу на кухню, спрашиваю, как она относится к Дзержинскому. Она говорит: «Выдающийся деятель, человек из народа, защищавший своё отечество!» Я говорю: «Палач, противник политического плюрализма, убийца критиков непопулярной советской власти».

Она отвечает, что он убивал врагов народа, сторонников буржуазной идеологии. В ответ на это я подхожу к ней, выхватываю у неё из рук ложку, которой она мешала массу для повидла, затем беру и саму кастрюлю с массой и несу все это к мусорному ведру. Она: «Что ты делаешь? Это же мой труд!"

Got em!!!

Я медленно поворачиваюсь к ней, пристально смотрю в глаза и тихим голосом отвечаю: «Концепция, согласно которой труд делает вещь твоей, была сформулирована английским либеральным философом Джоном Локком. Ты, бабушка, самая настоящая сторонница буржуазной идеологии, которая во времена Дзержинского была бы расстреляна как антисоветский элемент».

Не зная, что ответить, бабушка вскрикивает: «Значит, мы все - сторонники буржуазной идеологии!»

Я (ещё более тихим голосом и с ещё более пристальным взглядом): «Вот именно!»

Case closed.

Не оставляйте попытки переубедить своих бабушек! В 19367219 раз у вас все-таки получится."

Екатерина Винокурова

А, ну и теперь можно.

Последнее слово Егора Жукова – обычная речь человека, которому 21 год.

Мы в 2005 году тоже клялись друг другу умереть, но побороть кровавый режим. Просто теперь 20 лет уже не нам.

Но я очень надеюсь, что Егор, желающий, чтобы остановился процесс расчеловечивания и выступающий за лююовь и ответственность, теперь, на свободе, поговорит не только со сторонниками кровавого режима(тм), но и с его противниками, ежедневно желающими смерти и обзывающими последними словами тех, кто им не нравится.

Я готова под такие речи предоставить ему свои блоги(ему самому от себя публиковать ничего нельзя, а вот сторонним людям можно).

Василий Уткин

Теперь могу признаться – мне ну совсем не нравится Егор Жуков. При этом я не имею в виду, что он плохой. Просто я не вижу в нем ничего хорошего.

Как вот бывает "не люблю" разное: может быть, это "ненавижу", но в данном случае "не испытываю любви".

Красноречие, к которому у парня талант, не характеризует человека ни положительно, ни отрицательно.

Чувство аудитории, к которому огромный талант - подавно.

Например, это качества, которые могут быть присущи способному мошеннику.

Сами по себе они не говорят о человеке.

Егор не трус.

Но в футболе молодые тоже не дрожат, у них просто нет представления о страхе. Это наживное.

Словом, сейчас Егор Жуков не имеет в моих глазах ни позитивной, ни негативной окраски. Шансы равны. А опасности возросли. Угроза тюрьмы миновала (рад всей полнотой чувств). Зато теперь самообольщение в буквальном смысле слова просто караулит.

Да здравствует свобода! Но Жуков Егор – это черный ящик. Все слишком гладко.

Мне вообще не нравится и настораживает стремление молодого человека лет с 19 стать политиком.

От сторонников тем временем на Жукова начали сыпаться подарки.

Божена Рынска

Егору Жукову запретили пользоваться интернетом. Но я с удовольствием предоставлю ему свой Фейсбук для публикаций. Егор может мне звонить и надиктовывать свои мысли и послания.

Но судили в этот день не только Жукова (и его лягушек).

Леонид Волков

Егору Жукову дали три года условно (а условный становится реальным в любую секунду) плюс два года запрета на пользование интернетом (равно исключению на жизнь в современном обществе) за наивные лекции о мирном протесте на базе идиотской книжки Джина Шарпа.

Это после огромного резонанса, после того как десятки тысяч людей процитировали последнее слово; несмотря на то, что впряглись всякие касамары и муратовы.

Остальные приговоры невиновным людям сегодня будут жестокими и реальными. Сегодня – еще один день, который ярко и полно доказывает 100%-ную справедливость слов Егора Жукова, положенных в основание его приговора: «С системой нужно жестко бороться: отнять у кремлевских мразей право распоряжаться судьбами людей».

Волков оказался прав только частично.



Николай Борисов​

⚡️Егор Лесных приговорён к трем годам колонии общего режима

⚡️Максим Мартинцов приговорён к двум с половиной годам колонии общего режима

⚡️Александр Мыльников приговорён к трем годам условно

Макс Трудолюбов

Кастомизация репрессий - все-таки в информационную эпоху живем. Очень публичный Егор Жуков - условный срок, запрет вести блог. Менее публичный Павел Новиков - штраф 150 тыс (реально 120 тыс). Ещё менее публичный Никита Чирцов - год реального срока

UPD Егор Лесных три(!) года колонии, Максим Мартинцов 2,6 лет.

UPD 1 Владимир Емельянов - условный срок.

UPD2 СК прекратил уголовное преследование фигуранта "московского дела" Сергея Фомина.

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То есть это вообще решения, не связанные с деяниями, не "наказания". Это управление публичными последствиями репрессий. Репрессия все равно произошла, но решение суда призвано смягчить реакцию общественности на ту репрессию. Запертый Жуков был бы героем и источником шума, поэтому ему условно. Это логика пиар-службы крупной корпорации, а не суда. Ну собственно это и не суд

Кирилл Шулика

Надо уже прописывать совершенно очевидные вещи:

– за слова сажать нельзя. Не нравятся слова? Ответь сам, без хмурых мужиков с дубинками и товарища майора.

– никаких массовых беспорядков летом этого года в Москве не было. Беспорядки в Чили, Париже, Иране, а в Москве были мирные акции.

– мирными акции были потому, что никто в оппозиции не хочет Майдана. Если кто забыл, люди требовали не отставок и свержений, а чтобы их пустили на выборы.

– после оппозиции опричники не остановились, теперь вот сажают фанатов за слова "Дзюба кривоногий".

Таким образом, все приговоры по "московскому делу", кроме оправдательных (их нет), являются неправосудными и чрезвычайно вредными для страны. То, что Егор Жуков на свободе - хорошо, что Костя Котов в колонии - плохо. Но это все являются составными частями главного. Государство ввело в широкую практику политические репрессии. Если раньше их маскировали под какие-то экономические дела, хулиганку и т.д., то теперь не маскируют и судят молодых ребят по политическим статьям.

Судьбы людей важны, за них надо бороться, молодцы те, кто пришел в суды, кто хоть как-то обозначил свою позицию, но наша общая большая задача – борьба с самыми настоящими политическими репрессиями! Об этом, кстати, и Егор Жуков в суде говорил.

Так что не пытайтесь гадать, почему Жукова отпустили, а Чирцова, например, нет. Потому что оба уже стали жертвами политических репрессий, причем, не последними.

Кирилл Рогов

Сегодня черный день, хотя его и развели немного серым.

Сегодня в России вынесено сразу несколько политических приговоров в рамках новой волны путинских репрессий против инакомыслия, свободы слова и свободы собраний.

Все приговоры являются несправедливыми и политически мотивированными. В деле Егора Жукова нет ни состава преступления, ни доказательств вины. В качестве единственного доказательства признана фальсифицированная экспертиза ненадлежащего эксперта, не имеющего соответствующей квалификации и откровенно признавшего подлог в собственной экспертизе; при этом судья отказалась рассматривать представленные защитой альтернативные заключения квалифицированных экспертов, грубо нарушив этим закон: фактически, она отказала защите представлять в суде доказательства по делу. Приговор Жукову, таким образом, является преступлением не только против конституции и прав человека, но и против правосудия. Он преступен.

Сверх-задача репрессивной машины сегодня состояла в том, чтобы осудить невиновных, нормализовать в глазах общества политические репрессии как новую данность, но при этом смягчить публичный эффект этих анти-конституционных действий относительной "мягкостью" приговоров.

С одной стороны, "мягкость" политических приговоров - это, безусловно, результат и итог общественного возмущения, активности и солидарности сотен людей. С другой стороны, не стоит питать иллюзий - репрессии состоялись, они носят откровенно серийный характер, и на следующем этапе, как только общество адаптируется к праву властей на политические преследования, приговоры будут ужесточаться.

О том, кому осужденные обязаны "мягкостью приговоров", в пятницу тоже много спорили.

Мария Снеговая

Все, что вам нужно знать о российской политологии. 😂

Политологи вчера: "Егора Жукова осудят потому, что мы ничего не сделали! Общество не вмешалось! Мы не защитили!"

Политологи сегодня: "Мягкий приговор Егору Жукову - результат наших коллективных действий! Это наша заслуга! Мы победили!"

Николай Подосокорский

Егора Жукова не посадили не потому, что он из хорошей семьи и студент престижного вуза; и не потому, что его друзья и товарищи стали за него биться, вопреки колоссальному давлению и личным рискам; и не потому, что руководство ВШЭ, скорее всего, замолвило за него словечко в каком-то высоком кабинете, не желая на пустом месте будоражить своих преподавателей и студентов; и не потому, что за него вписались многие известные люди и авторитетные организации - от ПЕН-клуба до селебрити инстаграма; и не потому, что петицию в его защиту подписали десятки, если не сотни тысяч людей по всей стране; и не потому, что наше государство вдруг решило стать добрее по недавнему совету придворных политологов; и даже не потому, что он в принципе невиновен (кого это у нас когда останавливало?).

Жукова освободили только потому, что ВСЕ эти факторы вдруг сошлись воедино + было что-то еще, чего мы не знаем. То ли условный Кириенко встал утром с правильной ноги и в хорошем настроении и, просматривая замеры настроений пользователей соцсетей по этому резонансному делу, решил немного сдать назад; то ли еще кому-нибудь в АП что-то такое приснилось; то ли гадалка нагадала генералу ФСБ изменить громкое решение, "в целесообразности которого он сам сомневается" - чёрт его знает. Но важно, что без усилий и давления общества на условный срок рассчитывать было нельзя. То есть по отдельности вроде бы ничто и никто не мог всерьез повлиять на приговор, но если бы какого-то из элементов не было, то вполне вероятно, что перевесила бы другая чаша весов. Иными словами, участие каждого могло стать той небольшой соломинкой, которая заставила Левиафана чуть разжать челюсти. Вызволение узников совести – это теперь общее дело всех порядочных людей, сознающих себя гражданами своей страны и не боящихся разговаривать с чиновниками на равных.

Владимир Варфоломеев



Инсайдеры уверяют (боже, ну и формулировочка), что такой борьбы между башнями, как по поводу сегодняшних приговоров, не было уже очень давно. Окончательную отмашку снова давал лично "Михал Иваныч".

("Михал Иванычем" якобы называют Путина в его ближнем кругу – по имени шефа в "Бриллиантовой руке".)

Глеб Морев

короче, апешечка победила фсбшечку. или методологи победили <идиотов>

Идут разговоры и про будущее Жукова.

Григорий Голосов

В связи с речью Егора Жукова почти сразу зазвучали голоса о том, что вот она – настоящая политология, и что обучили его этому во ВШЭ. Не сомневаюсь в добрых чувствах говорящих такое. Допускаю при этом, что при иных чувствах та же по существу мысль может быть развита так: иноагенты-преподаватели обучили его западной науке, вот он и льет воду на мельницу. Тем важнее подчеркнуть: речь Жукова прямого отношения к политической науке не имеет, и чтобы сказать такое, учиться писать академические статьи с формулами и статистическими таблицами (а именно этим, вы не поверите, занимаются политологи-ученые) не нужно. Это - речь, которую мог бы произнести любой человек, способный ярко излагать свои мысли и обладающий нормальным гражданским сознанием (то есть с мозгами, не загаженными пропагандой). Кроме того, это сильная заявка на профессионализацию в политике. Власти это поняли вполне, условным приговором закрыв Жукову путь к участию в выборах. Я был бы рад, если бы Жуков профессионализировался как политолог, но был бы рад больше, если бы у него состоялась политическая карьера, и именно об этом надо говорить.

Многие считают, что политическая карьера Жукову уже, можно считать, гарантирована.

Наталья Геворкян

Я не считаю, что власть собственными руками создала нового политического лидера. Речь о Егоре Жукове. Она убыстрила процесс его выхода на политическую сцену, дала ему возможность проявиться. Не будь он уже с лидерскими качествами, ничего бы не было ни до, ни во время, ни после приговора

Виктор Сонькин

Можно относиться по разному к политическим высказываниям Егора Жукова, но состава преступления в них нет ни под каким соусом, ну вы чего, 29 статья, кам факинг он. Тут нечего искать, нечего обсуждать, нечего раздумывать, нечего подтягивать; тут нет вообще ничего. Вот, с другой стороны, процесс, который отклоняет свидетельства профессионалов (которые, честно говоря, ничего, кроме "вы что, <охренели>", все равно сказать не могут) и приговаривает к смертной казни игрушечных лягушек. С одной стороны — жизнь, размышления, призывы, блестящая, что тут говорить, риторика; с другой – острый психоз, и это мы выражаемся мягко.

Это все довольно просто. Я поэтому не склонен относиться к результату очень серьезно ни с какой стороны – ни кричать "ура" (даже у серьезных психотиков есть ограничения, в виде хотя бы инстинкта самосохранения, может быть, все равно запоздавшего), ни говорить "ну вот, дожили, чему мы радуемся". Мы, товарищи (Екатерина Шульман), радуемся тому, что никому не известного студента из-за этого процесса узнали В МИЛЛИОНЫ раз больше людей; что он будет идти по коридору, и мальчики и девочки (и прочие) вокруг будут многозначительно переглядываться – это Жуков, который ту речь произнес; мы радуемся тому, что у нас, имеющих мозг, есть такой привлекательный союзник.

Андрей Лошак

Итак, мы получили молодого, перспективного оппозиционного политика с высокой узнаваемостью и безупречной репутацией. Вот результат жалких конвульсий режима. Не трогали бы его – мы бы еще некоторое количество лет ничего о Егоре не знали. А теперь каждое слово ловить будем. Какие же все-таки феноменальные <дураки>.