Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву

Шаман Александр Габышев с двумя сторонниками возобновил поход в Москву из Якутска. Об этом корреспонденту сайта Сибирь.Реалии рассказали его сподвижники. По их словам, шаман идёт в Кремль с прежней целью – провести "обряд изгнания Путина".

Сторонник шамана Евгений Ростокин по прозвищу Ворон отметил, что подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября. Он добавил, что ранее ФСБ подтвердила, что шаман – "свободный человек".

Связаться с самим шаманом и его сопровождающими корреспонденту сайта не удалось.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области сотрудники ФСБ. Он был доставлен в Якутск, в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму и взяли с него подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведённая по ходатайству следствия, признала Габышева невменяемым.

3 декабря Верховный суд Якутии отклонил жалобу адвокатов шамана Александра Габышева о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и требовали его освобождения.