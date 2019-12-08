Власти Москвы потратят 29 млн рублей на фуршеты для чиновников

Управление делами мэра и правительства Москвы с февраля по декабрь следующего года потратит более 29 миллионов рублей на обеспечение чиновников "питанием на протокольных мероприятиях. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет организовывать завтраки, обеды, ужины, а также фуршеты, предоставляя в каждом случае меню из 16 категорий блюд: от белых грибов, томлёных в сливках, до кокиля из морепродуктов и говяжьего филе с соусом из цветного перца.

Отдельно в тендере прописано алкогольное меню: оно должно состоять из коньяка выдержкой не менее 10 лет, десяти сортов вин, односолодового виски, водки и шампанского.