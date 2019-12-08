Один из хакеров, разыскиваемых США – сын бывшего мэра Химок

Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, о раскрытии которой недавно заявили власти США и Великобритании, оказался сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский, утверждает издание "Медуза".

Журналисты установили личность хакера с помощью сервиса распознавания лиц, изучив его аккаунты в социальных сетях и сопоставив полученную информацию со списком участников группировки, опубликованном Минфином США.

О хакерской группировке Evil Corp стало известно в начале декабря. Правоохранительные органы США и Великобритании назвали её "самой вредоносной в мире". По их данным, за десять лет существования группировка похитила с банковских карт и счетов граждан сотни миллионов долларов. Расследователи утверждают, что хакеры работают из московских кафе, а руководит ими 32-летний москвич Максим Якубец, который ездит по городу на люксовом Lamborghini с надписью "вор" на номерном знаке. Сообщается, что в 2017 году он потратил на свою свадьбу более четверти миллиона фунтов.

В США в адрес Якубца выдвинули официальные обвинения по десяти статьям. Кроме финансовых махинаций, его обвиняют в нелегальном получении доступа к секретным документам в интересах российских спецслужб. За помощь в поимке Якубца власти США назначили рекордное для киберпреступника вознаграждение – 5 миллионов долларов.

Минфин страны ввёл санкции в отношении 17 физических лиц и шести компаний из России, которые могут быть связанны с ним. Также обвинения заочно предъявлены ещё одному участнику Evil Corp – 38-летнему Игорю Турашеву из Йошкар-Олы. О роли в группировке сына бывшего мэра Химок не сообщается.