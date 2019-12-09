"Фанат – не преступник". Болельщики покинули матчи в знак протеста

Первый круг чемпионата России по футболу завершился масштабной акцией протеста болельщиков различных команд, выступающих против полицейского произвола. Представители крупнейших фанатских объединений покинули стадионы во время игры, протестуя против арестов активных болельщиков московского "Спартака".

Так фанаты реагируют на события 1 декабря, когда в Санкт-Петербурге состоялся матч между "Зенитом" и "Спартаком". Накануне игры обострилось противостояние спартаковских болельщиков с нападающим "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, который раньше играл за московский клуб. 19 ноября 2019 года во время гостевого для России матча со сборной Сан-Марино часть российских фанатов скандировала с трибун речевки с оскорблениями. За сутки до матча в Санкт-Петербурге в городе начали массово задерживать приехавших болельщиков. Задержания продолжились в день матча, всего в отделениях полиции оказалось около 200 человек.

В ответ объединение спартаковских фанатов "Фратрия" призвало болельщиков других команд уйти с их ближайших матчей на тридцатой минуте. В воскресенье, 8 декабря, в Москве на матче "Спартак" – "Ростов" на 30-й минуте первого тайма болельщики обеих команд после скандирования "речевки" "Фанат – не преступник" покинули стадион. В тот же день матч до его окончания покинули болельщики "Сочи", "Рубина", "Урала" и "Крыльев советов". Таким образом, в течение нескольких дней к акции присоединились болельщики большинства клубов высшего российского дивизиона.