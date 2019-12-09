Бывший обвиняемый по "московскому делу" потребовал 1,2 млн рублей

Бывший обвиняемый по "московскому делу" Даниил Конон потребовал выплатить ему более одного миллиона рублей из-за незаконного преследования и обвинения в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков.

22-летнего студента МГТУ имени Баумана задержали 3 августа этого года. Конона обвиняли в массовых беспорядках на основании видеозаписей, оперативных данных и опроса потерпевших. Следствие утверждало, что студент своим примером призывал к беспорядкам и неподчинению полиции. 3 сентября уголовное дело в отношении Конона было прекращено.

Иски с требованием компенсации ранее подали другие обвиняемые по "московскому делу" Сергей Абаничев и Алексей Миняйло.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал Конона на 15 суток за участие митинге 27 июля и сразу же освободил, засчитав нахождение в СИЗО.

Так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек. Позже СК закрыл дело о массовых беспорядках. Тех же, кто обвинялся в насилии к полицейским, продолжали держать в СИЗО. Несколько человек были приговорены к реальному тюремному заключению.