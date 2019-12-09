Конвоиры осуждены условно из-за попытки бегства "банды ГТА"

Четверо конвоиров получили условные сроки от полутора до трёх лет за то, что допустили попытку побега членов "банды ГТА" в здании Московского областного суда. Об этом сообщает агентство "Москва".

Осуждённые – командир роты охраны, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя. Всем им вменяли в вину халатность, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью или смерть.

1 августа 2017 года в здании Московского областного суда произошла стрельба. По версии следствия, пятеро обвиняемых по "делу ГТА" напали в лифте на двух конвоиров и захватили их оружие. Во время перестрелки с Росгвардией трое подсудимых погибли, двое были тяжело ранены, один из них позднее умер. Конвоиры остались живы. Как сообщили в Следственном комитете, они получили "множественные телесные повреждения​".

После инцидента было возбуждено уголовное дело. Прокуратура выясняла, почему пятерых обвиняемых охраняли только двое полицейских, когда, согласно инструкциям МВД, конвоиров должно было быть не менее десяти, а также почему преступников перевозили в лифте, что также запрещено.