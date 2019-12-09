Конвоиры осуждены условно из-за попытки бегства "банды ГТА"

Четверо конвоиров получили условные сроки от полутора до трёх лет за то, что допустили попытку побега членов "банды ГТА" в здании Московского областного суда. Об этом сообщает агентство "Москва".
Осуждённые – командир роты охраны, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя. Всем им вменяли в вину халатность, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью или смерть.
1 августа 2017 года в здании Московского областного суда произошла стрельба. По версии следствия, пятеро обвиняемых по "делу ГТА" напали в лифте на двух конвоиров и захватили их оружие. Во время перестрелки с Росгвардией трое подсудимых погибли, двое были тяжело ранены, один из них позднее умер. Конвоиры остались живы. Как сообщили в Следственном комитете, они получили "множественные телесные повреждения".
После инцидента было возбуждено уголовное дело. Прокуратура выясняла, почему пятерых обвиняемых охраняли только двое полицейских, когда, согласно инструкциям МВД, конвоиров должно было быть не менее десяти, а также почему преступников перевозили в лифте, что также запрещено.
- "Банду ГТА", как прозвали ее в СМИ по аналогии с компьютерной игрой GTA, герой которой убивает и грабит водителей, организовал в 2012 году уроженец Киргизии Ибайдулло Субханов. Участники банды останавливали машины на трассах, убивали водителей и пассажиров, а затем забирали у них все ценное.
- В августе прошлого года Московский областной суд приговорил четверых участников банды к пожизненному заключению. Ещё один обвиняемый получил 20 лет колонии строгого режима. Все пятеро были признаны виновными в 17 убийствах, которые они совершили с 2012-го по 2014 год, двух покушениях на убийство, бандитизме, разбое, незаконном изготовлении и хранении оружия, а также похищении документов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.