Росгвардия ответила на версию о внесудебной расправе над "бандой ГТА"

Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что гибель обвиняемых по "делу ГТА" не является внесудебной расправой, поскольку, если бы полицейские хотели убить подсудимых, они бы могли найти, как выразился Меликов, "более простой способ, а не такой изощренный". Об этом замглавы Росгвардии заявил в комментарии для РБК.

Накануне в здании Московского областного суда произошла стрельба. По версии следствия, пятеро обвиняемых по так называемому "делу ГТА" напали в лифте на двух конвоиров и захватили их оружие. Во время перестрелки с Росгвардией трое преступников погибли, двое были тяжело ранены. Конвоиры остались живы. Как сообщили в Следственном комитете, они получили "множественные телесные повреждения​". Один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение в плечо.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку, почему пятерых обвиняемых охраняли только двое полицейских, когда, согласно инструкциям МВД, конвоиров должно было быть не менее десяти. Кроме этого, неизвестно, почему преступников перевозили в лифте, что также запрещено.

В Московском областном суде заявляют, что сотрудники Росгвардии, которые застрелили подсудимых, оказались в здании суда в момент нападения "случайно" – они сопровождали обвиняемых по другому делу. На видео с места перестрелки убитые и раненые лежат у входа в зал суда, что противоречит версии Следственного комитета о стрельбе у лифта. Кроме этого, ни у кого из обвиняемых, как отмечает интернет-издание "Медуза", нет "явных ранений спереди".

По делу "банды ГТА" проходят девять человек. Их обвиняют в серии убийств в 2012–2014 годах на трассе М-4 "Дон". Всего жертвами банды стали 17 человек. В ноябре 2014 года преступников задержали, лидер группировки Ибайдулло Субханов был убит. Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что с "бандой ГТА" были связаны высокопоставленные сотрудники прокуратуры.