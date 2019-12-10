ФСИН не видит системного насилия в российских колониях и СИЗО

Незаконное применение физической силы в колониях и СИЗО — это не система, а "отдельные случаи, которые не остаются без внимания". Об этом говорится в ответе пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на запрос РБК по поводу статистики Следственного комитета уголовных дел об избиениях и пытках заключённых.

В каждом территориальном органе ФСИН созданы комиссии, которые "проверяют каждый случай" применения физической силы и спецсредств. "Материалы досконально изучаются и направляются в контролирующие и следственные органы",— говорится в ответе ФСИН.

На утверждение о том, что низкий процент жалоб заключенных на насилие становится поводом для возбуждения уголовного дела, в ведомстве заявили, что этот вопрос не в компетенции службы, поскольку она не возбуждает и не расследует уголовные дела.

Ранее Следственный комитет России впервые предоставил правозащитникам данные о количестве уголовных дел о превышении полномочий с применением насилия или спецсредств, возбужденных против сотрудников ФСИН. Из них следует, что на каждые 44 сообщения о насилии в колонии или СИЗО приходится лишь одно возбужденное уголовное дело. Всего с 2015 по 2018 год в России возбудили 148 таких уголовных дел, а сообщений о преступлениях было более шести тысяч.

В 2018 году произошел всплеск количества жалоб на насилие со стороны сотрудников пенитенциарной системы и возбужденных дел, следует из статистики СКР. Это может быть связано со скандалом вокруг систематических пыток осужденных в ярославской исправительной колонии №1. В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного в этом учреждении. Публикация получила широкий резонанс. Сотрудники колонии, в том числе её начальник, стали обвиняемыми по уголовным делам.

Впоследствии огласку получили еще несколько случаев пыток заключенных, в том числе в петербургском изоляторе "Кресты-2". В октябре этого года появились видеозаписи избиений осужденного в колонии №9 в Карелии, которые также стали поводом для возбуждения уголовного дела.

В ноябре ушёл в отставку замдиректора ФСИН Валерий Максименко: перед этим он заявил об отказе общаться с прессой из-за стыда за многие информационные поводы. Максименко привел пример начальника колонии , который окунает заключенного головой в унитаз, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. "Со стыда хочется под землю провалиться", — заявил Максименко.



