Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в Берлине, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Он назвал убитого "боевиком, очень жёстким и кровавым человеком", который находился в розыске в России. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек, сказал Путин. О чём идет речь, он не уточнил.

Президент России отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Высылку российских дипломатов Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют принятия зеркальных мер.

После убийства Зелимхана Хангошвили, в котором подозревают гражданина России, МИД Германии сообщил о высылке двух российских дипломатов.