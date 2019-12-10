Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в Берлине, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Он назвал убитого "боевиком, очень жёстким и кровавым человеком", который находился в розыске в России. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек, сказал Путин. О чём идет речь, он не уточнил.
Президент России отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".
Высылку российских дипломатов Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют принятия зеркальных мер.
После убийства Зелимхана Хангошвили, в котором подозревают гражданина России, МИД Германии сообщил о высылке двух российских дипломатов.
- Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал в ЕС по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность ещё не установлена. Согласно данным расследования Bellingcat, Der Spiegel и российского сайта The Insider, россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал в нескольких заказных убийствах. Расследователи идентифицировали его как Вадима Красикова.
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