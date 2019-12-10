"Петербургская политика": в России выросло число арестов чиновников

В России в 2019 году было задержано рекордное число высокопоставленных чиновников и политиков. Это следует из опубликованного во вторник доклада фонда "Петербургская политика". Лидерами антирейтинга оказались Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Астраханская и Ростовская области. Всего, по данным экспертов фонда, под уголовное преследование попали 55 крупных действующих и бывших региональных руководителей.

Эксперты фонда подчеркивают, что с 2015 по 2018 годы всего было возбуждено 114 уголовных дел в отношении региональных чиновников. В среднем на год приходится 28 уголовных дел. Из этого следует, что в текущем году число чиновников, подвергнувшихся уголовному преследованию, в среднем выросло почти в два раза в сравнении с предыдущими четырьмя годами.

По данным авторов доклада, среди чиновников, попавших под арест или другие формы ограничения свободы, 9 заместителей губернаторов и глав их администраций, 12 министров и руководителей департаментов, председатель регионального парламента, 23 главы районов и городов, 10 представителей федеральных органов власти - руководители местных отделений МВД, СК и ФСИН. Пик арестов пришёлся на ноябрь: в прошлом месяце арестовали 9 из 55 чиновников.

Одной из последних в ноябре была арестована министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, её подозревают в превышении должностных полномочий — сейчас чиновница находится под домашним арестом.

Президент фонда Михаил Виноградов в комментарии "Открытым медиа" отметил, что увеличение числа уголовных дел следует за более спокойным годом, на который пришлись президентские выборы. 2019-й год, по его словам,принес серию резонансных дел - прежде всего это дела бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова и бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова.

Ранее, в январе этого года, эксперты фонда "Петербургская политика" выпустили доклад "Борьба с „внутренними оборотнями“: чистки чиновничества в современной России", в котором рассматривали статистику задержаний и уголовных дел в отношении высокопоставленных российских чиновников за 27 лет. Согласно докладу, за последние 5 лет под стражей успели оказаться 198 государственных служащих. Однако возбуждение уголовного дела в отношении чиновника не всегда означает ограничение свободы: в прошлом году только 25 чиновников из 35 арестованных получили срок, в 2015 году — 14 из 37.

