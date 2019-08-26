По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

По делу бывшего российского министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы счета и имущество на 27 миллиардов рублей. Об этом заявил следователь на заседании суда. Мосгорсуд 26 августа рассматривает жалобы адвокатов Абызова на арест счетов и имущества.

В июле Басманный суд Москвы арестовал около 122 миллионов евро (8,7 миллиарда рублей), находящихся на счетах бывшего министра.

Абызова задержали 26 марта и на следующий день арестовали. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири. Свою вину он не признаёт.

Михаил Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас – в 600 миллионов долларов. Он занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. С 1999 года был зампредом правления, а позже – членом правления РАО "ЕЭС России".