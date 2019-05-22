Рауфа Арашукова лишили статуса члена Совета Федерации

Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля, лишили статуса члена Совета Федерации. Формальной причиной стало непредоставление Арашуковым декларации о доходах, сообщает газета "Ведомости".
За лишение Арашукова статуса единогласно проголосовали все 153 члена Совфеда. Принять такое решение ранее рекомендовала комиссия Совета Федерации по контролю за доходами. Там настаивали, что чиновник может подать декларацию, даже находясь в следственном изоляторе.
- Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на пленарном заседании верхней палаты российского парламента. Позднее суд арестовал его и временно отстранил от должности. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Арашуков отрицает все обвинения, называя уголовное дело против себя "заказным".
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По этому делу также арестованы отец Арашукова, его двоюродный брат и ещё несколько человек. В зависимости от роли каждого им вменяют мошенничество, создание преступного сообщества и участие в нём.
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