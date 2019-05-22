Рауфа Арашукова лишили статуса члена Совета Федерации

Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля, лишили статуса члена Совета Федерации. Формальной причиной стало непредоставление Арашуковым декларации о доходах, сообщает газета "Ведомости".

За лишение Арашукова статуса единогласно проголосовали все 153 члена Совфеда. Принять такое решение ранее рекомендовала комиссия Совета Федерации по контролю за доходами. Там настаивали, что чиновник может подать декларацию, даже находясь в следственном изоляторе.