Завещание Юрия Лужкова

Умер мэр Москвы в 1992 - 2010 гг. Юрий Лужков. Операция на сердце в Мюнхене прошла неудачно. Юрию Лужкову было 83 года.

"Крепкий хозяйственник", после краха надежд стать премьером, а то и президентом вложил много сил в создание современной мафиозной политико-экономической системы Владимира Путина. Лужков был одним из столпов "Единой России", много сделал, чтобы возник "крымский курс" Кремля.

Мэра много и справедливо критиковали, к примеру, за сносы в Москве, за непотизм. Но из Системы Лужков был в конце концов из нее выброшен не за это, а за строптивость.

На фоне современной бездушной и хищной мэрии супруг миллиардерши выглядит эксцентричным гуманистом, по-своему любившим столицу и ее жителей не только как источник сверхдоходов чиновничьей олигархии.

Мэра Москвы, претендента на пост президента и премьера вспоминают Сергей Жаворонков, Сергей Станкевич, Михаил Шнейдер.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 10 декабря в 19:05