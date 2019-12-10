В Петербурге полицейские признались в избиении подростка 

В Санкт-Петербурге двум полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из-за пыток подростка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Подозреваемые задержаны. Один полицейский находится под подпиской о невыезде, в отношении второго решается вопрос об аресте.

По версии следствия, в мае этого года в супермаркете "Семья" охрана задержала 17-летнего Вадима Коваля и передала его полиции. Подростка доставили в отдел, где сперва приковали наручниками, а затем избили.

Как сообщил адвокат потерпевшего Дмитрий Герасимов, обвинение предъявлено сотрудникам патрульно-постовой службы ОМВД по Колпинскому району Евгению Аунингу и Алексею Заброду. Аунинг сразу признал свою вину, Заброд поначалу отрицал причастность к содеянному, но затем сознался. Полицейские якобы выбивали у Коваля признания в краже. Избиение, по словам Герасимова, сопровождались угрозами изнасилования – один из полицейских кричал: "Сейчас мы тебя отпетушим".

Кражу в итоге доказать не удалось, в отношении Коваля был составлен административный протокол по мелкому хулиганству. Однако, как сообщил Герасимов, документ позже был признан недействительным. Аунинг и Заброд были уволены со службы.

У потерпевшего диагностировали многочисленные гематомы и кровоподтеки. Полицейским грозит до десяти лет лишения свободы.