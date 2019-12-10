Жителя Челябинска заочно арестовали за цитирование Аркадия Бабченко

Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал местного жителя Алима Кургалиева за цитирование журналиста Аркадия Бабченко.

Уголовное дело о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" было заведено на Кургалиева в июле. По версии следствия, на своей странице в социальной сети "Вконтакте" Кургалиев разместил текст Бабченко, в котором тот рассуждал о согласовании с властями акций протеста. Экспертиза признала, что текст содержал "призывы к массовым беспорядкам с применением вооружённого насилия к представителям власти с целью свержения государственного строя".

Кургалиев успел покинуть Россию. ФСБ объявила его в международный розыск.

Это уже не первый случай, когда пользователей соцсетей преследуют за цитирование Бабченко. Ранее за репост текста журналиста суд в Приморье приговорил к условному сроку местного жителя Дмитрия Третьякова.