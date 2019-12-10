Жителя Челябинска заочно арестовали за цитирование Аркадия Бабченко

Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал местного жителя Алима Кургалиева за цитирование журналиста Аркадия Бабченко.
Уголовное дело о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" было заведено на Кургалиева в июле. По версии следствия, на своей странице в социальной сети "Вконтакте" Кургалиев разместил текст Бабченко, в котором тот рассуждал о согласовании с властями акций протеста. Экспертиза признала, что текст содержал "призывы к массовым беспорядкам с применением вооружённого насилия к представителям власти с целью свержения государственного строя".
Кургалиев успел покинуть Россию. ФСБ объявила его в международный розыск.
Это уже не первый случай, когда пользователей соцсетей преследуют за цитирование Бабченко. Ранее за репост текста журналиста суд в Приморье приговорил к условному сроку местного жителя Дмитрия Третьякова.
- Аркадий Бабченко – российский оппозиционный журналист и блогер, работавший военным корреспондентом "Новой газеты" и корреспондентом журнала The New Times. После событий на киевском Майдане в 2014 году, аннексии Крыма и вооружённого конфликта на Донбассе поддержал новую украинскую власть и переехал в Киев, опасаясь уголовного преследования.
- Несколько постов Бабченко в фейсбуке – в частности, о гибели самолёта Ту-154 в Сочи, на котором в Сирию летели российские военнослужащие и участники ансамбля песни и пляски Российской армии – вызывали в России широкий общественный резонанс, вплоть до обсуждения их на федеральных телеканалах.
- В мае 2018 года Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила убийство Бабченко, которое пытались организовать российские спецслужбы. После этого журналисту предоставили государственную охрану.
- В ноябре этого года Бабченко уехал из Украины, по неподтверждённым данным – в Израиль, из-за несогласия с политикой избранного в мае 2019 года президентом страны Владимира Зеленского.
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