"Это временная эвакуация". Аркадий Бабченко – о своем отъезде из Украины

В воскресенье, 3 ноября, стало известно, что журналист Аркадий Бабченко, в феврале 2017 года уехавший из России в Украину, покинул Киев и переехал в другую страну. За два с половиной года Бабченко успел стать героем фантасмагорической истории с инсценированным покушением на самого себя, которое, по мнению Службы безопасности Украины позволило предотвратить несколько заказанных российскими властями убийств, но в итоге разочаровался в новых украинских властях. О причинах своего отъезда Аркадий Бабченко рассказал в интервью Радио Свобода.

Первым об отъезде Бабченко из Украины сообщил другой политический эмигрант из России, бывший журналист НТВ Евгений Киселев, в первом выпуске программы "Кисельные берега" на своем канале в YouTube. Позже в комментариях к выпуску Киселев уточнил, что Бабченко уехал "то ли в Эстонию, то ли в Финляндию". Сам Аркадий Бабченко в своем посте, посвященном отъезду, упомянул Израиль, однако это упоминание выглядит, скорее, как фигура речи. В интервью Радио Свобода журналист не стал уточнять, в какой стране он находится сейчас.

В своих постах в фейсбуке Бабченко резко критиковал нового президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды, занявших свои посты после поражения на весенних выборах президента Петра Порошенко. Он также негативно высказывался о возвращении в Украину политиков и бизнесменов, покинувших страну после победы "Революции достоинства" – например, бывшего советника президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Сам Портнов в ответ на сообщения об отъезде Бабченко из Украины написал, что приветствует эту новость и считает, что "страну должно покинуть скопившееся в ней быдло".

Аркадий Бабченко покинул Россию спустя три месяца после того, как на него обрушился шквал возмущения из-за его поста о катастрофе Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем. В этом посте он заявил, что "не скорбит" из-за смерти находившихся на борту самолета членов ансамбля имени Александрова и доктора Елизаветы Глинки. Издание "Московский комсомолец" тогда предложило принять закон, позволяющий лишать гражданства россиян, которые "допускают выражения ликования по поводу трагических для России событий".

Этот закон так и не был внесен на рассмотрение парламента, однако 22 июля 2019 года в Челябинске было возбуждено уголовное дело против местного жителя за публикацию отрывка из поста Бабченко, в котором тот размышлял о том, необходимо ли согласовывать с властями акции протеста.

Претензии к Аркадию Бабченко из-за его постов, опубликованных после смерти тех или иных людей, периодически звучали и после его отъезда в Украину – как со стороны прокремлевски настроенных комментаторов, так и от представителей "либерального лагеря". Последнюю волну критики в России вызвал пост Бабченко с осуждением людей, которые вступились за обвиняемого по "московскому делу" Павла Устинова – по словам Бабченко, Устинов сам виновен в случившемся с ним, поскольку "не интересовался политикой, пока его страна убивала других людей".

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– Правда ли, что вы уехали из Украины? Если не секрет – куда?

– Это правда. Куда – это, конечно, секрет.

– Что вы можете сказать по поводу того, как об этом стало известно – из первого выпуска нового YouTube-канала Евгения Киселева? Почему вы сами не сообщили об этом первым?

– Потому что никого не касается, где я проживаю. Это моменты моей безопасности. Зачем Евгений Киселев об этом сообщил на весь мир я, честно говоря, не знаю и не понимаю.

– Что, собственно, стало причиной вашего отъезда? Вы говорите про безопасность. Вы перестали себя чувствовать в безопасности в Украине?

Я лучше постою пока за заборчиком в сторонке и посмотрю, чем все это закончится

– Я не собираюсь ставить на себе эксперименты. Когда в воюющей стране выбирают руководителем государства клоуна, то, мне кажется, хороших выходов из этой ситуации остается не так уж и много. Ставить на себе и на своей семье эксперименты, к чему все это может привести, мне, честно говоря, уже надоело. Поэтому я лучше постою пока за заборчиком в сторонке и посмотрю, чем все это закончится.

– Полгода назад вы писали, что если на выборах президента Украины победит "кандидат Х" – надо полагать, вы имели в виду Зеленского – то вы запустите процесс "я сваливаю". Так и произошло, и вы запустили этот процесс еще полгода назад?

– Да, именно так. Но не только Зеленского, тогда была тройка: Порошенко, Зеленский, Тимошенко. "Кандидат Х" – это был либо Зеленский, либо Тимошенко, потому что в обоих вариантах я хорошего развития ситуации для страны не видел. Да, произошло именно так – победил человек, который, извините меня, известен тем, что он играет писькой на рояле (отсылка к номеру юмористической передачи "Квартал 95", в котором Зеленский изображает игру на рояле, стоя за ним со спущенными штанами, – прим. РС). Я еще раз повторюсь, в участвовать в этих экспериментах у меня нет никакого желания. Поэтому, да, произошло ровно так, как я и говорил – "пацан сказал, пацан сделал". Я обещал, я выполнил обещание.

– Кроме каких-то имиджевых претензий к Зеленскому, какие принятые им или новой властью решения вас шокировали, удивили или, наоборот, порадовали за эти полгода? Что стало последней каплей при принятии решения об отъезде?

– Каждый день эта власть шокирует даже не одной новостью, а двумя-тремя новостями. Одна "Моника Зеленски" чего стоит! (шутка про "Монику Зеленски" распространилась в украинском сегменте интернета после того, как телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского фактически стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента, как в 1998 году таким поводом стала ложь Билла Клинтона о своих отношениях с практиканткой Белого Дома Моникой Левински, – прим. РС). Репутация Украины уже на международной арене, прямо скажем, не та, что была. Абсолютная потеря позиций на международной арене, возвращение России в ПАСЕ, отказ от проведения операции в Керченском проливе, отвод войск, уход Украины вглубь своей территории, назначение каких-то совершено безумных, совершенно непонятных людей на ключевые государственные должности. Что эти люди говорят на этих должностях?! Олигарх, которого считают серым кардиналом, который с пепельницей присутствует на заседаниях правительства, президента или руководства страны. Общая направленность на капитуляцию, это фактически капитуляция. [Направленность] на "мир, дружбу, жвачку" с агрессором, что приведет к отказу от суверенитета. Это полный набор. Для меня, я считаю, этого достаточно.

– Если вернуться на полгода назад, когда всего этого еще не было, что же тогда стало причиной такого сокрушительного поражения Порошенко и такой сокрушительной победы Зеленского на выборах, которая и привела ко всем тем вещам, о которых вы говорите?

– Зомбоящик, телевизор. Я вот телевизор не смотрю уже лет десять, наверное. И сейчас я понимаю, что это моя ошибка. Надо было смотреть телевизор, надо было понимать, чем живет страна. И оказалось, что, оказывается, при помощи всего лишь одного сериала… Коломойский говорит, что победа Зеленского ему обошлась в 20 миллионов долларов. Я охотно в это верю. Три года сериала, три года запудривания мозгов населению, и пожалуйста – хакнута целая страна. Удивительно дешевый, простой и действенный метод (о том, что для победы Зеленского оказалось достаточно суммы в диапазоне от 10 до 20 миллионов долларов, Игорь Коломойский сказал в интервью российскому изданию РБК 6 августа 2019 года, однако в этом же интервью он отверг утверждение о том, что вкладывал какие-либо средства в предвыборную кампанию Зеленского, – РС).

– Повлияло ли на ваше решение уехать расследование дел о покушении на вас? Вообще, в какой степени эта история ограничивала вашу свободу в Украине? Повлияла ли она на вашу жизнь в этой стране?

– Нет, на решение уехать, конечно, никак не повлияло. Дело закончено, один из организаторов с украинской стороны сидит. А на мою жизнь повлияло, конечно, гигантским образом, потому что жизнь изменилась полностью. Полтора года мы прожили в бункере под охраной, когда, прошу прощения, ты писать ходишь с двумя автоматчиками за спиной. Это, конечно, тяжело. Сейчас я наслаждаюсь тем, что хожу писать без охраны, например.

– Не опасаетесь ли вы того, что теперь, когда этой охраны нет, ваша безопасность находится под большой угрозой, чем когда она была?

– Конечно, опасаюсь – за что, конечно, еще раз хочу передать спасибо Евгению Киселеву – но все-таки хотелось бы еще какое-то время ходить по улицам и не оглядываться. Тем не менее, это другая страна. В этой стране безопасность налажена сильнее, чем в Украине, и опасности, конечно, намного меньше.

– Можно ли сказать, что вы расстались с Украиной друзьями и надеетесь еще вернуться сюда при других властях?

Оттого, что я родился в России, я не стал русским

– Мы не расстались с Украиной. Я украинец и от этого никуда не деться. Оттого, что я родился в России, я не стал русским. А если бы я родился в конюшне, я бы не стал лошадью, правильно? Поэтому я украинец и с этим невозможно расстаться. Я себя ассоциирую с Украиной. Моя страна теперь Украина, с Россией я себя больше вообще никак не ассоциирую. Жизнь моя будет связана с Украиной. В Украину я вернусь при любых раскладах, но просто это такая операция – временная эвакуация. Это как в "Бойцовском клубе": "что бы ни случилось, ты знаешь – вопрос с диванами решен". Вот чтобы сейчас не случилось, чтобы я знал, что вопрос с семьей решен, и его решать больше будет не надо.

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Аркадий Бабченко прошел солдатом первую и вторую чеченские войны, после увольнения в запас в 2000 году сотрудничал со многими российскими изданиями, работал военным корреспондентом в "Новой газете", в качестве независимого корреспондента освещал российско-грузинский конфликт 2008 года, события на Евромайдане в Киеве, войну в Донбассе, акции протеста на площади Таксим в Стамбуле. Весной 2012 года, в разгар митингов "За честные выборы", российские власти возбудили против Аркадия Бабченко уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("призывы к массовым беспорядкам") – за то, что он призывал разбить на одной из московских площадей палаточный лагерь и писал о необходимости "отбиваться от полиции". До суда или предъявления обвинения Бабченко это дело так и не дошло. Самой громкой историей последних лет, связанной с Бабченко, стала инсценировка Службой безопасности Украины покушения на него, якобы заказанного из России. Украинский организатор этого преступления, предприниматель Борис Герман, отбывает сейчас 4,5-летний срок лишения свободы.