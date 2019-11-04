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Украина

"Это временная эвакуация". Аркадий Бабченко – о своем отъезде из Украины

Аркадий Бабченко и бывший президент Украины Петр Порошенко, 30 мая 2018 года

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В воскресенье, 3 ноября, стало известно, что журналист Аркадий Бабченко, в феврале 2017 года уехавший из России в Украину, покинул Киев и переехал в другую страну. За два с половиной года Бабченко успел стать героем фантасмагорической истории с инсценированным покушением на самого себя, которое, по мнению Службы безопасности Украины позволило предотвратить несколько заказанных российскими властями убийств, но в итоге разочаровался в новых украинских властях. О причинах своего отъезда Аркадий Бабченко рассказал в интервью Радио Свобода.

Первым об отъезде Бабченко из Украины сообщил другой политический эмигрант из России, бывший журналист НТВ Евгений Киселев, в первом выпуске программы "Кисельные берега" на своем канале в YouTube. Позже в комментариях к выпуску Киселев уточнил, что Бабченко уехал "то ли в Эстонию, то ли в Финляндию". Сам Аркадий Бабченко в своем посте, посвященном отъезду, упомянул Израиль, однако это упоминание выглядит, скорее, как фигура речи. В интервью Радио Свобода журналист не стал уточнять, в какой стране он находится сейчас.

В своих постах в фейсбуке Бабченко резко критиковал нового президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды, занявших свои посты после поражения на весенних выборах президента Петра Порошенко. Он также негативно высказывался о возвращении в Украину политиков и бизнесменов, покинувших страну после победы "Революции достоинства" – например, бывшего советника президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Сам Портнов в ответ на сообщения об отъезде Бабченко из Украины написал, что приветствует эту новость и считает, что "страну должно покинуть скопившееся в ней быдло".

Аркадий Бабченко (справа) с собственным траурным портретом после инсценировки покушения на него, организованной Службой безопасности Украины. 31 мая 2018 года
Аркадий Бабченко (справа) с собственным траурным портретом после инсценировки покушения на него, организованной Службой безопасности Украины. 31 мая 2018 года

Аркадий Бабченко покинул Россию спустя три месяца после того, как на него обрушился шквал возмущения из-за его поста о катастрофе Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем. В этом посте он заявил, что "не скорбит" из-за смерти находившихся на борту самолета членов ансамбля имени Александрова и доктора Елизаветы Глинки. Издание "Московский комсомолец" тогда предложило принять закон, позволяющий лишать гражданства россиян, которые "допускают выражения ликования по поводу трагических для России событий".

Этот закон так и не был внесен на рассмотрение парламента, однако 22 июля 2019 года в Челябинске было возбуждено уголовное дело против местного жителя за публикацию отрывка из поста Бабченко, в котором тот размышлял о том, необходимо ли согласовывать с властями акции протеста.

Претензии к Аркадию Бабченко из-за его постов, опубликованных после смерти тех или иных людей, периодически звучали и после его отъезда в Украину – как со стороны прокремлевски настроенных комментаторов, так и от представителей "либерального лагеря". Последнюю волну критики в России вызвал пост Бабченко с осуждением людей, которые вступились за обвиняемого по "московскому делу" Павла Устинова – по словам Бабченко, Устинов сам виновен в случившемся с ним, поскольку "не интересовался политикой, пока его страна убивала других людей".

– Правда ли, что вы уехали из Украины? Если не секрет – куда?

– Это правда. Куда – это, конечно, секрет.

– Что вы можете сказать по поводу того, как об этом стало известно – из первого выпуска нового YouTube-канала Евгения Киселева? Почему вы сами не сообщили об этом первым?

– Потому что никого не касается, где я проживаю. Это моменты моей безопасности. Зачем Евгений Киселев об этом сообщил на весь мир я, честно говоря, не знаю и не понимаю.

– Что, собственно, стало причиной вашего отъезда? Вы говорите про безопасность. Вы перестали себя чувствовать в безопасности в Украине?

Я лучше постою пока за заборчиком в сторонке и посмотрю, чем все это закончится

– Я не собираюсь ставить на себе эксперименты. Когда в воюющей стране выбирают руководителем государства клоуна, то, мне кажется, хороших выходов из этой ситуации остается не так уж и много. Ставить на себе и на своей семье эксперименты, к чему все это может привести, мне, честно говоря, уже надоело. Поэтому я лучше постою пока за заборчиком в сторонке и посмотрю, чем все это закончится.

– Полгода назад вы писали, что если на выборах президента Украины победит "кандидат Х" – надо полагать, вы имели в виду Зеленского – то вы запустите процесс "я сваливаю". Так и произошло, и вы запустили этот процесс еще полгода назад?

– Да, именно так. Но не только Зеленского, тогда была тройка: Порошенко, Зеленский, Тимошенко. "Кандидат Х" – это был либо Зеленский, либо Тимошенко, потому что в обоих вариантах я хорошего развития ситуации для страны не видел. Да, произошло именно так – победил человек, который, извините меня, известен тем, что он играет писькой на рояле (отсылка к номеру юмористической передачи "Квартал 95", в котором Зеленский изображает игру на рояле, стоя за ним со спущенными штанами, – прим. РС). Я еще раз повторюсь, в участвовать в этих экспериментах у меня нет никакого желания. Поэтому, да, произошло ровно так, как я и говорил – "пацан сказал, пацан сделал". Я обещал, я выполнил обещание.

– Кроме каких-то имиджевых претензий к Зеленскому, какие принятые им или новой властью решения вас шокировали, удивили или, наоборот, порадовали за эти полгода? Что стало последней каплей при принятии решения об отъезде?

– Каждый день эта власть шокирует даже не одной новостью, а двумя-тремя новостями. Одна "Моника Зеленски" чего стоит! (шутка про "Монику Зеленски" распространилась в украинском сегменте интернета после того, как телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского фактически стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента, как в 1998 году таким поводом стала ложь Билла Клинтона о своих отношениях с практиканткой Белого Дома Моникой Левински, – прим. РС). Репутация Украины уже на международной арене, прямо скажем, не та, что была. Абсолютная потеря позиций на международной арене, возвращение России в ПАСЕ, отказ от проведения операции в Керченском проливе, отвод войск, уход Украины вглубь своей территории, назначение каких-то совершено безумных, совершенно непонятных людей на ключевые государственные должности. Что эти люди говорят на этих должностях?! Олигарх, которого считают серым кардиналом, который с пепельницей присутствует на заседаниях правительства, президента или руководства страны. Общая направленность на капитуляцию, это фактически капитуляция. [Направленность] на "мир, дружбу, жвачку" с агрессором, что приведет к отказу от суверенитета. Это полный набор. Для меня, я считаю, этого достаточно.

Акция "Нет капитуляции!" в Киеве против политики Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе, 14 октября 2019 года
Акция "Нет капитуляции!" в Киеве против политики Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе, 14 октября 2019 года

– Если вернуться на полгода назад, когда всего этого еще не было, что же тогда стало причиной такого сокрушительного поражения Порошенко и такой сокрушительной победы Зеленского на выборах, которая и привела ко всем тем вещам, о которых вы говорите?

– Зомбоящик, телевизор. Я вот телевизор не смотрю уже лет десять, наверное. И сейчас я понимаю, что это моя ошибка. Надо было смотреть телевизор, надо было понимать, чем живет страна. И оказалось, что, оказывается, при помощи всего лишь одного сериала… Коломойский говорит, что победа Зеленского ему обошлась в 20 миллионов долларов. Я охотно в это верю. Три года сериала, три года запудривания мозгов населению, и пожалуйста – хакнута целая страна. Удивительно дешевый, простой и действенный метод (о том, что для победы Зеленского оказалось достаточно суммы в диапазоне от 10 до 20 миллионов долларов, Игорь Коломойский сказал в интервью российскому изданию РБК 6 августа 2019 года, однако в этом же интервью он отверг утверждение о том, что вкладывал какие-либо средства в предвыборную кампанию Зеленского, – РС).

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

– Повлияло ли на ваше решение уехать расследование дел о покушении на вас? Вообще, в какой степени эта история ограничивала вашу свободу в Украине? Повлияла ли она на вашу жизнь в этой стране?

/**/ /**/ Виктор Медведчук и Владимир Путин, 2003 год
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– Нет, на решение уехать, конечно, никак не повлияло. Дело закончено, один из организаторов с украинской стороны сидит. А на мою жизнь повлияло, конечно, гигантским образом, потому что жизнь изменилась полностью. Полтора года мы прожили в бункере под охраной, когда, прошу прощения, ты писать ходишь с двумя автоматчиками за спиной. Это, конечно, тяжело. Сейчас я наслаждаюсь тем, что хожу писать без охраны, например.

– Не опасаетесь ли вы того, что теперь, когда этой охраны нет, ваша безопасность находится под большой угрозой, чем когда она была?

– Конечно, опасаюсь – за что, конечно, еще раз хочу передать спасибо Евгению Киселеву – но все-таки хотелось бы еще какое-то время ходить по улицам и не оглядываться. Тем не менее, это другая страна. В этой стране безопасность налажена сильнее, чем в Украине, и опасности, конечно, намного меньше.

– Можно ли сказать, что вы расстались с Украиной друзьями и надеетесь еще вернуться сюда при других властях?

Оттого, что я родился в России, я не стал русским

– Мы не расстались с Украиной. Я украинец и от этого никуда не деться. Оттого, что я родился в России, я не стал русским. А если бы я родился в конюшне, я бы не стал лошадью, правильно? Поэтому я украинец и с этим невозможно расстаться. Я себя ассоциирую с Украиной. Моя страна теперь Украина, с Россией я себя больше вообще никак не ассоциирую. Жизнь моя будет связана с Украиной. В Украину я вернусь при любых раскладах, но просто это такая операция – временная эвакуация. Это как в "Бойцовском клубе": "что бы ни случилось, ты знаешь – вопрос с диванами решен". Вот чтобы сейчас не случилось, чтобы я знал, что вопрос с семьей решен, и его решать больше будет не надо.

***

Аркадий Бабченко прошел солдатом первую и вторую чеченские войны, после увольнения в запас в 2000 году сотрудничал со многими российскими изданиями, работал военным корреспондентом в "Новой газете", в качестве независимого корреспондента освещал российско-грузинский конфликт 2008 года, события на Евромайдане в Киеве, войну в Донбассе, акции протеста на площади Таксим в Стамбуле. Весной 2012 года, в разгар митингов "За честные выборы", российские власти возбудили против Аркадия Бабченко уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("призывы к массовым беспорядкам") – за то, что он призывал разбить на одной из московских площадей палаточный лагерь и писал о необходимости "отбиваться от полиции". До суда или предъявления обвинения Бабченко это дело так и не дошло. Самой громкой историей последних лет, связанной с Бабченко, стала инсценировка Службой безопасности Украины покушения на него, якобы заказанного из России. Украинский организатор этого преступления, предприниматель Борис Герман, отбывает сейчас 4,5-летний срок лишения свободы.

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