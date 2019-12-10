Адвокат сообщил об угрозах пытками подзащитному в ИК-6 Мордовии

Администрация Шестой исправительной колонии (ИК-6) Мордовии заставляет осуждённого Александра Маркина, страдающего несколькими заболеваниями, работать в швейном цехе – без оформления, медицинского осмотра и прохождения курсов по швейному делу. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Наиль Салькаев. В случае отказа администрация угрожает Маркину физической расправой, рассказал адвокат Салькаев.

"Оперуполномоченный колонии Игорь Николаев обещал вывести Маркина в ночное время во дворик и, держа его на холоде пристегнутым наручниками к металлическим брусьям, обливать холодной водой до тех пор, пока он не согласится выйти на работу", сообщил Салькаев. Как он напомнил, именно такой смертью во время Великой Отечественной войны войны погиб от рук фашистов генерал Дмитрий Карбышев.



По словам Салькаева, Николаев обещал Маркину "оформлять под надуманными предлогами нарушения режима отбывания наказания, систематически помещать его в карцер, в штрафной изолятор (ШИЗО), при этом он будет лишен передач, бандеролей, свиданий, писем и газет".



Маркин, услышав такие угрозы, был готов согласиться выйти на работу против своей воли. Кроме того, Николаев и начальник оперчасти колонии Дяшкин угрозой применения насилия "склоняют Маркина подписать какие-то приказы якобы о зачислении его на работу в швейном цехе", но Марикн отказывается это сделать.

У Александра Маркина хроническая левосторонняя плевропневмония, дыхательная недостаточность 2-3 степени, хронический бронхит, эмфизема легких. Врачи считают, что с такой патологией он должен жить во влажном тёплом климате (медицинская справка из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко имеется в распоряжении Радио Свобода).

Адвокат обращает внимание на то, что в помещении швейного цеха, по словам Маркина, "очень пыльно, душно, везде швейные масла". Это может крайне отрицательно повлиять на состояние здоровья заключённого с больными лёгкими, страдающего заболеванием лёгких.

Как передал Салькаев со слов Маркина, администрация Шестой колонии (ИК-6) заставляет работать и инвалида II группы, страдающего шизофренией Белова (имя не называется) – тоже без медицинского осмотра, обучения и инструктажа по технике безопасности.

По словам Александра Маркина, сотрудники колонии в течение первых трёх дней после его прибытия туда избивали его резиновыми дубинками по ногам и спине. Маркина принуждали признаться в совершении особо тяжких преступлений, к которым он не имел отношения, а также склоняли его к сотрудничеству с администрацией. После этих избиений у осуждённого ухудшилось состояние ног, что подтверждено тюремными врачами.

Александр Маркин, бывший генеральным директором частного охранного предприятия



"Витязь-Спорт", был обвинён в организации убийства совладельца компании "Оптифуд" Михаила Вюнша и нескольких других преступлений. В марте 2008 года его полностью оправдала коллегия присяжных Мособлсуда, и Маркин вернулся в Испанию, где проживал постоянно по медицинским показаниям. Но Верховный суд России отменил оправдательный приговор, и дело было отправлено на новое рассмотрение, а испанские власти передали Александра Маркина России. В августе 2013 года Маркин был признан виновным по всем пунктам и осуждён пожизненно, несмотря на сомнительность доказательной базы, неочевидность мотивов, вопросы к процедуре отбора присяжных и другие нарушения, на которые указывала защита.

Как обращали внимание адвокаты, Испания экстрадировала Маркина с условием, что Россию не будет применять в отношении него пыток и практиковать обращение, унижающее человеческое достоинство, а также в случае признания виновным - не станет назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы. Однако российские власти не выполнили это условие. Жалобы Маркина на Россию и на Испанию поданы в Европейский суд по правам человека. Александр Маркин настаивает на своей невиновности.