Песков пообещал ознакомить Путина с последним словом Егора Жукова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомить Путина с последним словом в суде студента Высшей школы экономики Егора Жукова, осуждённого на три года условно по "московскому делу".

Прочитать речь Жукова и изучить его уголовное дело Путина попросил член Совета по правам человека Николай Сванидзе, выступая на заседании СПЧ во вторник. Сванидзе назвал Жукова представителем "нового поколения, внутренне свободного, с твёрдой гражданской позицией, за которым будущее". Обратить внимание на дело студента попросил и адвокат Генри Резник. Он предложил президенту начать диалог с протестующими и критиками власти.

Вместе с тем, Дмитрий Песков заявил, что Путин не специально проигнорировал вопрос о деле Ивана Голунова. На заседании СПЧ журналистка Екатерина Винокурова в ряду других вопросов попросила президента взять расследование дела под личный контроль, поскольку полицейские, которые подбросили Голунову наркотики, до сих пор находятся на свободе. Путин на это ничего не ответил.

Дмитрий Песков пояснил, что президент "опустил эту тему", поскольку Винокурова задала много вопросов в одном, и "какого-то иного умысла у президента не было". Пресс-секретарь добавил, что у Кремля пока нет никакой новой информации о ходе расследования дела Голунова.

Прошедшее во вторник совместное заседание СПЧ с президентом России стало первым в новом составе Совета – после того, как в октябре Путин освободил от должности главы совета Михаила Федотова, возглавлявшего его девять лет. Более половины членов СПЧ были против этого решения.

Новым руководителем СПЧ президент назначил Валерия Фадеева, который до этого возглавлял Общественную палату России, работал ведущим на Первом канале и был доверенным лицом Путина на президентских выборах 2012 года.

На заседании нового состава СПЧ почти не обсуждались вопросы, касающиеся произвола чиновников и сотрудников силовых органов, а также сфабрикованных уголовных дел в отношении оппозиционных активистов. Большую часть времени Совет посвятил другим проблемам: например, импортозамещению лекарств, отказу от пластиковой посуды и конфликту на востоке Украины. Комментируя "московское дело", Путин поддержал жёсткие наказания по нему, заявив, что если не наказывать тех, кто "бросает в полицию бумажные стаканчики", то эти люди потом могут начать стрелять.