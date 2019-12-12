В Израиле в третий раз за год назначены парламентские выборы. Фракции Кнессета не смогли сформировать правящую коалицию, после чего депутаты приняли решение о самороспуске. Об этом сообщает газета "Гаарец".

Предыдущие выборы состоялись 17 сентября. Партия "Ликуд" получила 31 место в парламенте, "Кахоль-Лаван" 33. Всего в Кнессете 120 мест. 21 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство в срок, это право было передано лидеру оппозиции, который так же не справился с задачей.

В мае в Израиле впервые в истории назначались повторные выборы в парламент. Тогда премьер-министру так же не удалось сформировать коалицию. Новое голосование запланировано на 2 марта 2020 года.