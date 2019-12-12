Публицист Борис Стомахин уехал из России после освобождения из колонии

Бывший редактор бюллетеня "Радикальная политика", публицист Борис Стомахин уехал из России и запросил убежища на Украине. Об этом написал у себя в фейсбуке активист Владимир Акименков.

В сентябре Стомахин, осуждённый по статьям о публичном оправдании терроризма и возбуждении ненависти, вышел на свободу. Он отбывал третий срок за свои высказывания. Правозащитный центр "Мемориал" отмечал, что преследование Стомахина может быть политически мотивированным.

Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на нарушение российскими властями в делах против Стомахина права на свободу выражения мнений. В 2018 году он получил от ЕСПЧ компенсацию за первый приговор. Еще два дела Стомахина в Страсбурге ожидают рассмотрения.

В сентябре в интервью Радио Свобода публицист говорил, что был бы рад уехать из страны, но не может получить загранпаспорт.