Госдума запретила использовать декларации в уголовных делах

Государственная дума России приняла закон, в соответствии с которым вводится прямой запрет на использование деклараций, поданных в рамках процедуры амнистии капиталов, в качестве повода для возбуждения нового уголовного дела. Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс, сообщает РБК.



Принятый Госдумой закон запрещает правоохранительным органам изымать такие декларации во время следственных действий. Сведения, включенные в них, не могут быть положены в основу обвинения или использоваться в качестве доказательств.

Поводом для принятия поправок стало использование ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита.

Декларация была изъята в офисе Федеральной налоговой службы в 2017 году. В ней Израйлит указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. На основе этих документов ФСБ обвинила бизнесмена в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации незаконно полученных средств. Бизнесмен находится в СИЗО.

В ноябре Верховный суд пересмотрел постановление, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.

О деле Израйлита докладывали президенту России Владимиру Путину, писали "Ведомости". Неназванный федеральный чиновник также рассказал изданию, что "ситуация обсуждалась на самом высоком уровне", после чего было принято решение, что подобное не должно повториться и что бизнес должен получить соответствующие гарантии.

Объявляя об амнистии капиталов в 2014 году, Путин обещал предпринимателям, что добровольно задекларированные ими данные не будут использоваться следственными органами.

Согласно закону об амнистии капиталов, который Владимир Путин подписал в июне 2015 года, российские граждане получают право задекларировать в России зарубежное имущество и легализовать его без санкций со стороны налоговых и правоохранительных органов. Воспользоваться таким правом можно только один раз.