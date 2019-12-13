Министр спорта России Павел Колобков награждён орденом Александра Невского. Указ о вручении не публиковался. Об этом сообщает издание Sports.ru со ссылкой на три неназванных источника.

Согласно статуту, орденом Невского награждаются чиновники за особые личные заслуги перед в деле государственного строительства. Предполагается, что стаж их государственной службы должен быть не меньше 20 лет.

Колобков — бывший профессиональный спортсмен, Олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира в составе сборных СССР, СНГ и России. Чиновником он стал в 2010 году, когда стал заместителем министра спорта.

Sports.ru не уточняет, когда Колобков был награждён орденом. Информация о награждении появилась на фоне беспрецедентного допингового скандала с участием российских спортсменов. В ноябре Всемирное антидопинговое агентство WADA на четыре года лишило Россию права участвовать в крупных международных спортивных турнирах за манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

До этого Россию из-за допингового скандала уже отстраняли от Олимпийских игр 2018 года за выявленную систему государственной поддержки допинга в стране на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.