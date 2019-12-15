Золотой Путин, чёрные города. Эфир в 19.05

Юнармия и балетный кружок на Кольском полуострове как способы воспитания через насилие и муштру. Русский мат, секс и алкоголь в Подмосковье. Женщины и дети в глубинке. Вертикаль власти и море социального зла. Памятник Путину, покрашенный золотой краской, и бараки вечной мерзлоты.

Где находятся мужчины в фильмах о стариках, женщинах и детях - и главное, в семейной жизни?

Военно-патриотические игры, дисциплина, борьба за чистоту и порядок. Как городская среда, ее тоталитарная симметрия и постсоветское уродство влияют на структуру времени молодых людей и их самоидентификацию? Как один художник может изменить представление коммунальных работниц о прекрасном? Достаточно ли красив город Минск, и хорошо ли он охраняется от уличных художников и иностранцев?

Фестиваль Артдокфест в кинотеатре “Октябрь” в Москве. В первой части программы режиссёры Ксения Охапкина (фильм "Бессмертный") и Максим Швед, фильм "Чистое искусство", Белоруссия. Комментируют продюсер Рихо Вястрик (Эстония) и президент "Артдокфеста", режиссер Виталий Манский.

Во второй части программы режиссёры Елена Ласкари (фильм "Где Матрёна?") и Стася Грановская ("Как мы с Диной ездили в Набережные Челны").

Ведет программу Елена Фанайлова.