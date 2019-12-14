Вблизи храма Христа Спасителя проводится акция "Мост сестёр"

На Патриаршем мосту в Москве в субботу проводится акция "Мост сестёр", участники которой требуют освободить сестёр Хачатурян. Процесс над тремя девушками, сознавшимися в убийстве отца из-за многолетних издевательств, стал одним из поводов для активной дискуссии вокруг проблемы домашнего насилия в России.

Организаторы акции подчёркивают, что она проводится на мосту, ведущем к храму Христа Спасителя. Там, по их мнению, неделю назад заседали противники закона о домашнем насилии, проект которого опубликовал Совет Федерации.

Сегодняшнее мероприятие состоит из двух частей. Сначала его участникам предлагается закрепить на перилах Патриаршего моста ленты и замки с хештегом #свободусестрамхачатурян. Затем собравшиеся выстроятся в очередь на одиночный пикет.

Требования активистов такие же, как у участников состоявшегося вчера вечером на площади Яузских ворот массового пикета: принятие адекватного закона о профилактике домашнего насилия, создание кризисных центров за счёт бюджета и переквалификация полицейских для работы с жертвами домашнего насилия.