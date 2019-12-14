Свергнутый президент Судана приговорён к двум годам тюрьмы

Свергнутый президент Судана приговорён судом в столице страны Хартуме к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции, сообщает канал "Аль-Джазира". 75-летний Омар аль-Башир признан виновным в незаконном хранении иностранной валюты, получении денег из-за границы и отмывании незаконных доходов. Из-за возраста он будет отбывать наказание в коррекционном центре.

Аль-Башир был свергнут военными в апреле после многомесячных массовых протестов. Они начались под экономическими лозунгами, но переросли в демонстрации с требованием отставки президента.

В Судане против бывшего диктатора открыты ещё два уголовных дела. В мае ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству протестующих, а на этой неделе он был вызван для допроса по поводу его роли в военном перевороте 1989 года, который привёл его к власти, сообщает Reuters.

Кроме того, против него действуют два ордера на арест Международным уголовным судом. Там ему предъявлены обвинения в геноциде, преступлениях против человечества и военных преступлениях, совершённых во время военного конфликта в провинции Судана Дарфуре.