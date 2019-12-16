Глава Минздрава признала проблемы с закупкой инсулина

Глава Минздрава Вероника Скворцова признала проблемы с закупкой инсулина - препарата, жизненно необходимого для больных сахарным диабетом.

Скворцова сообщила, что "рост несостоявшихся закупок по инсулину зафиксирован в 21 из 86 регионов России".

В июне СМИ сообщили о том, что больные сахарным диабетом не могут в положенный срок ни получить, ни купить инсулин как минимум в девяти регионах России. Отмечалось, что проблемы с поставками лекарства усугубили новые правила Минздрава, регулирующие его закупку для льготников. Из-за них существенно вырос процент сорванных аукционов - по причине неявки участников тендеров. В итоге предполагаемая потребность в инсулине по состоянию на май 2019-го года была закрыта меньше чем на 50%.

На прошлой неделе стало известно, что четыре тысячи россиян, страдающих муковисцидозом, оказались лишены жизненно важного лекарства "Фортум" из-за закона об импортозамещении. В связи с другими приоритетами в госзакупках британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline, производитель антибиотика, была вынуждена уйти с российского рынка.

При этом компания предложила безвозмездно произвести и передать необходимое количество лекарства для российских пациентов.