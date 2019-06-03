По всей России больные диабетом не могут получить бесплатный инсулин

Издание "Медуза", получив информацию из Саратовской области о том, что больные сахарным диабетом неделями не могут получить бесплатный инсулин, провело исследование, которое показало, что проблемы с получением этого жизненно необходимого лекарства есть у пациентов как минимум девяти регионов России.

Как пишет СМИ, всё началось с жалобы жителя Саратова Андрея Константинова, который 21 мая опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" фотографию очереди за получением инсулина в местной городской больнице. Автор снимка пояснил, что люди сидят в ней несколько часов, а сам он не может получить препарат с начала мая.

На следующий день областной минздрав отправил в больницу проверку и по её результатам сообщил, что "очередь не связана с инсулином", а фотографию объявил "фейковой". По данным комиссии, скопление пациентов произошло из-за ремонта в здании. Позицию Минздрава поддержал депутат Госдумы от Саратовской области, единоросс Евгений Примаков - внук бывшего премьер-министра и министра иностранных дел России Евгения Примакова. Он призвал "не вестись на навальнятину".

Однако вскоре на Константинова вышел главврач клиники, который признал проблему с наличием инсулина. При этом он пояснил, что вина за перебои лежит не на больнице, и что проблема в системе закупок и поставок.

Другие жители Саратовской области, страдающие от диабета, также подтвердили "Медузе", что инсулин в регионе трудно получить. Многим льготникам, которым лекарство полагается бесплатно, из-за постоянных очередей приходится покупать его в аптеках, в то время как цена одной ампулы - около девятисот рублей.

По словам опрошенных "Медузой", перебои с инсулином начались в июле 2018 года. Незадолго до этого в Саратове закрылась крупная некоммерческая организация, помогавшая больным диабетом - суд признал её "иностранным агентом" по жалобе лидера местного студенческого штаба поддержки Владимира Путина Никиты Смирнова и оштрафовал в общей сложности на 350 тысяч рублей.

Кроме того, проблемы с получением инсулина усугубили новые правила Минздрава, регулирующие закупку лекарств для льготников. Из-за них существенно вырос процент сорванных аукционов - по причине неявки участников и из-за ошибок в проведении тендеров. Источник в одной из российских компаний-производителей инсулина сообщил, что по наиболее популярной группе лекарств от диабета, генно-инженерных человеческих инсулинов, за последние полтора года Саратовская область сорвала примерно половину тендеров.

Про просьбе издания "Медуза" компания Headway Company провела исследование закупок инсулина российскими регионами, которое показало, что в девяти из них предполагаемая потребность в лекарстве по состоянию на май 2019-го года закрыта меньше чем на 50%.

Среди самых проблемных регионов - Амурская, Белогородская, Рязанская, Саратовская, Тюменская и Ярославская области, Красноярский край, республики Коми и Тыва. При этом в Тюменской области закупили всего 6% лекарства от необходимого годового объема, а в республике Тыва - ещё меньше.