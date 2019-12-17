Трамп: США внимательно следят за Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп завил, что будет "разочарован", если что-то "разрабатывается" в Северной Корее. Вашингтон внимательно следит за действиями Пхеньяна, добавил президент.

Отмечается, что спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун прибыл в Сеул в воскресенье на фоне предположений, что он может попытаться спасти переговоры по денуклеаризации. Северная Корея ранее пообещала воспользоваться "новым путём", если Вашингтон не смягчит свою позицию до конца года.

Китай и Россия при этом предлагают снять ряд санкций с Северной Кореи с целью "повышения уровня жизни гражданского населения". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект резолюции Совета Безопасности ООН. Для принятия документа требуется девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или Китая.

Санкции ООН в отношении прибыльных для КНДР отраслей, которые Россия и Китай предложили отменить, были введены в 2016 и 2017 годах. Это было связано с намерением международного сообщества сократить финансирование ядерных и ракетных программ Пхеньяна. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция настаивают на том, чтобы никакие ограничения ООН не отменялись до тех пор, пока Северная Корея не откажется от своих программ создания ядерных и баллистических ракет. Из-за них Пхеньян находится под санкциями США с 2006 года.

Предложение об отмене санкций в отношении КНДР прозвучало на фоне растущей обеспокоенности стран тем, что Северная Корея может возобновить ядерные испытания или испытания ракет большой дальности, приостановленные с 2017 года.

Переговоры о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик. Стороны проводят рабочие встречи, но о прогрессе пока не сообщали. Ранее в декабре представитель Северной Кореи заявил, что денуклеаризация больше не обсуждается на переговорах с США.

США добиваются полного ядерного разоружения Северной Корей. Пхеньян настаивает на снятии американских санкций и остановке совместных военных учений США и Южной Кореи.