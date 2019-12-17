Главу фракции "ЕР" в думе Переславля-Залесского подозревают в убийстве

Глава фракции "Единой России" в городской думе Переславля-Залесского Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом сегодня сообщил председатель городского парламента Сергей Корниенко. В пресс-службе управления Следственного комитета по Ярославской области отказались от комментариев.

Накануне Корнилов написал ходатайство о досрочном сложении полномочий депутата. Городская дума его рассмотрит на внеочередном заседании 17 декабря.

По информации местных СМИ, 15 декабря Владимир Корнилов в нетрезвом состоянии убил водителя такси, 60-летнего Павла Череднякова, а затем попытался уничтожить труп и поджёг машину.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте Владимира Корнилова, сообщает "Коммерсантъ".