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Главу фракции "ЕР" в думе Переславля-Залесского подозревают в убийстве

Иллюстративное фото

Глава фракции "Единой России" в городской думе Переславля-Залесского Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом сегодня сообщил председатель городского парламента Сергей Корниенко. В пресс-службе управления Следственного комитета по Ярославской области отказались от комментариев.

Накануне Корнилов написал ходатайство о досрочном сложении полномочий депутата. Городская дума его рассмотрит на внеочередном заседании 17 декабря.

По информации местных СМИ, 15 декабря Владимир Корнилов в нетрезвом состоянии убил водителя такси, 60-летнего Павла Череднякова, а затем попытался уничтожить труп и поджёг машину.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте Владимира Корнилова, сообщает "Коммерсантъ".

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