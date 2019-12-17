Советника академика РАН обвинили в руководстве преступным сообществом

Следственный комитет предъявил обвинение советнику академика РАН Андрею Молокоедову в руководстве преступным сообществом, в которое входили участники частной военной компании "Е.Н.О.Т.". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, в августе 2018 года двое членов ЧВК по указанию Молокоедова потребовали от жителя Туапсе Петра Супонева отказаться от права на участок стоимостью в 300 тысяч рублей в курортном селе Лермонтово. Таким образом, Молокоедов хотел решить спор между Супоневым и своим начальником – академиком РАН Михаилом Пальцевым — они были соседями. Ранее ученый безрезультатно пытался вести переговоры с Супоневым, и попросил о помощи своего советника. Молокоедов через знакомую журналистку обратился к лидеру ЧВК "Е.Н.О.Т." Роману Теленкевичу. Супонев заявил об угрозах в полицию, после чего всех участников преступного сообщества задержали.

Изначально Молокоедова обвинили в вымогательстве, но потом статью изменили на более тяжкую. Он находится в СИЗО. Академик Пальцев считает, что в основе дела против его советника лежит обычный бытовой конфликт. Он обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что в организации этого преступного сообщества подозреваются двое сотрудников управления ФСБ по Москве и области, майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Оба были задержаны, но впоследствии отпущены из-под стражи. Следствие считает, что наёмники частной военной компании "Е.Н.О.Т" по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ, участвовали в разбоях, вымогательстве и кражах.