Советника академика РАН обвинили в руководстве преступным сообществом

Следственный комитет предъявил обвинение советнику академика РАН Андрею Молокоедову в руководстве преступным сообществом, в которое входили участники частной военной компании "Е.Н.О.Т.". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По версии следствия, в августе 2018 года двое членов ЧВК по указанию Молокоедова потребовали от жителя Туапсе Петра Супонева отказаться от права на участок стоимостью в 300 тысяч рублей в курортном селе Лермонтово. Таким образом, Молокоедов хотел решить спор между Супоневым и своим начальником – академиком РАН Михаилом Пальцевым — они были соседями. Ранее ученый безрезультатно пытался вести переговоры с Супоневым, и попросил о помощи своего советника. Молокоедов через знакомую журналистку обратился к лидеру ЧВК "Е.Н.О.Т." Роману Теленкевичу. Супонев заявил об угрозах в полицию, после чего всех участников преступного сообщества задержали.
Изначально Молокоедова обвинили в вымогательстве, но потом статью изменили на более тяжкую. Он находится в СИЗО. Академик Пальцев считает, что в основе дела против его советника лежит обычный бытовой конфликт. Он обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру.
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что в организации этого преступного сообщества подозреваются двое сотрудников управления ФСБ по Москве и области, майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Оба были задержаны, но впоследствии отпущены из-под стражи. Следствие считает, что наёмники частной военной компании "Е.Н.О.Т" по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ, участвовали в разбоях, вымогательстве и кражах.
- По данным из открытых источников, члены "Е.Н.О.Т." ("Единые народные общинные товарищества") отличились в кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при так называемом присоединении Крыма к России.
- В России E.N.O.T. Corp занималась также военно-патриотическим воспитанием молодёжи, чтобы "дети умели и любили воевать". Об этом в 2017 году был снят фильм "Готовимся к войне" .
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