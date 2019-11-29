Еноты-бандиты

Доброе утро!

Депутаты от ЛДПР внесли в российскую Госдуму закон о нерабочем 31 декабря (потому что 31 декабря и так никто не работает), но единоросс Исаев уже заявил, что необходимости в этом законе нет (потому что 31 декабря и так никто не работает). Парламентаризм. В остальном так:

По “московскому делу” задержан еще один обвиняемый – 30-летний программист Сергей Суровцев. Он якобы бил Росгвардейца секцией ограждения.

Общая сумма вынесенных “Мемориалу” штрафов превысила два миллиона рублей.

Умерла годовалая пациентка уволенного трансплантолога Каабака.

Страны НАТО согласовали новую формулу бюджета: США будут платить меньше, Германия больше.

“Московское дело” и др.

Сегодня суд рассмотрит вопрос об аресте 30-летнего программиста Сергея Суровцева – ему предъявлены обвинения в применении насилия к представителю власти (якобы он бил росгвардейца секцией ограждения во время акции 27 июля). Утром в четверг дома у Суровцева и в квартире его матери прошли обыски, вот здесь об этом рассказывает мать.

Продолжаются суды по делам других обвиняемых в рамках “московского дела” (сейчас их 19 человек) – вот репортаж из зала суда над Егором Лесных, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым, которые якобы сбили с ног бойца Росгвардии; очень интересно потерпевшие росгвардейцы рассказывают о своей работе. В какой-то момент это заседание прервалось в связи с эвакуацией суда из-за сообщения о минировании (“минеры” предупредили, что сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока православный олигарх Малофеев не вернет украденные 120 биткоинов).

Суд в Москве вынес еще два штрафа международному “Мемориалу” – 300 тысяч рублей за отсутствие предупреждения “иностранный агент” на сайте проекта “Это прямо здесь” и еще 300 тысяч – в инстаграме этого проекта. Общая сумма вынесенных “Мемориалу” штрафов превысила два миллиона рублей.

Члена совета движения за права избирателей "Голос" Романа Удота приговорили к 320 часам обязательных работ – за то, что он сказал сотруднице НТВ, пристававшей к нему с вопросами в аэропорту: “Я вас убью, вы поймите меня” (угроза убийством). Удот вины не признал, сказал, что поддался на провокацию.

Медицинское

В Волгограде умерла годовалая Настя Орлова – одна из пациенток, трансплантацию которой должен был делать доктор Михаил Каабак. После его увольнения девочку выписали из стационара в Москве и отправили домой. Каабака и его коллегу Надежду Бабенко вернули на работу по приказанию министра здравоохранения Скворцовой, вот здесь он рассказывает, на каких условиях.

Тем временем возникло новое уголовное дело против сотрудников ростовского минздрава и выяснилось, что уголовные дела за покупку “Фризиума” за границей по-прежнему возможны, потому что государство закупило препарат только для половины нуждающихся в нем пациентов.

Немедицинская уголовщина – российская и украинская

Следственный комитет назвал преступной деятельность региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (aka частная военная компания "Е.Н.О.Т."). Ее участников обвиняют в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. Следствие считает, что наемники этой “ЧВК” выполняли указания двух майоров-кураторов из ФСБ.

Болельщик “Зенита”, подравшийся с омоновцем из-за того, что тот не дал расширить зону для курения путем передвижения металлических ограждений, получил год и восемь месяцев тюрьмы (это уже четвертый приговор из-за этого конфликта).

Начальник полиции станицы Кущевская, которого называли “покровителем банды Цапков”, найден мертвым – вроде бы это самоубийство.

Киев оценил ущерб, нанесенный Россией двум катерам и буксиру, в $2,3 млн. Представитель Украины при международных организациях в Вене сказал, что на кораблях “присутствуют признаки мародерства”.

Суд отпустил под залог мэра Львова Андрея Садового – его обвиняют в злоупотреблении служебным положением при продаже земли девелоперской компании.

По делу об угрозах президенту Зеленскому прошел обыск у известной украинской блогерши Маруси Зверобой. У нее изъяли оружие, телефон и блокнот. Дело связано с ее комментариями по поводу поездки Зеленского в поселок Золотое на линии разграничения на Донбассе (там он в жесткой форме потребовал от украинских добровольцев оставить свои позиции). Зверобой сказала, как бы обращаясь к Зеленскому: “Они тебя взорвут, я тебе обещаю”. Комментируя это дело, депутат от правящей партии “Слуга народа” сказала, что в Украине “пора бы уже немножко приглушить свободу слова”.

Все прочее

Страны НАТО согласовали изменения в порядке финансирования организации: США сократили свои взносы с 22% бюджета до 16%, Германия обязалась примерно столько же.

Европарламент объявил “чрезвычайную климатическую ситуацию”, сегодня в разных странах Европы пройдут новые “климатические забастовки”. В порту Петербурга разгружают судно с ядерными отходами из Германии, дальше они поедут в Сибирь на хранение – и неважно, что ввоз ядерных отходов в Россию запрещен законом (и в Германии это тоже знают).

В Албании произошло новое землетрясение.

Новости культуры

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская инициировала проверку трех спектаклей Театра.doc на предмет “пропаганды терроризма, гомосексуализма и наркомании”.

О том, как власти США зарабатывают деньги и ловят нелегальных мигрантов путем создания фейковых университетов, рассказано тут.

Венгрия отказалась от участия в “Евровидении”, потому что конкурс ассоциируется у тамошних государственников с ЛГБТ (комментатор проправительственного телеканала назвал его “гомосексуальной флотилией”). Теперь вместо “Евровидения” венграм будут показывать конкурс на “лучшую венгерскую песню” (хотя чего там соревноваться – она давно известна, это гимн самоубийц “Мрачное воскресенье”).

Шесть ссылок с бонусом

1937-й и после. Поразительная история о том, как напечатанная в 1937 году в киевской газете фотография ткацкой фабрики сломала жизни сразу нескольким людям (по материалам украинских архивов КГБ – да, из ветвей деревьев на фото проглядывал профиль Троцкого). Или фрагмент книги Андрея Никитина о музее политических репрессий “Пермь-36”, который новое российское чиновничество успешно превращает в музей вертухаев.

Поразительная история о том, как напечатанная в 1937 году в киевской газете фотография ткацкой фабрики сломала жизни сразу нескольким людям (по материалам украинских архивов КГБ – да, из ветвей деревьев на фото проглядывал профиль Троцкого). Или фрагмент книги Андрея Никитина о музее политических репрессий “Пермь-36”, который новое российское чиновничество успешно превращает в музей вертухаев. Великие (каждый в своем роде). Фрагмент из новой книги Алексея Макушинского “Предместья мысли. Философическая прогулка” (в которой автор гуляет от Льва Шестова к Бенджамену Фондану, Жаку Маритену и дальше, дальше). Или рассуждения Константина Львова о писателе Федине – в связи с выходом нового тома “Константин Федин и его современники: Из литературного наследия ХХ века”.

Фрагмент из новой книги Алексея Макушинского “Предместья мысли. Философическая прогулка” (в которой автор гуляет от Льва Шестова к Бенджамену Фондану, Жаку Маритену и дальше, дальше). Или рассуждения Константина Львова о писателе Федине – в связи с выходом нового тома “Константин Федин и его современники: Из литературного наследия ХХ века”. Молодые художники. Разговор с Покрасом Лампасом о его метасупрематических успехах или рассказ об эрмитажной выставке очень модного художника из Трансильвании Адриана Гени.

Разговор с Покрасом Лампасом о его метасупрематических успехах или рассказ об эрмитажной выставке очень модного художника из Трансильвании Адриана Гени. Бонус. Фотографии из Трансильвании – довоенные, военные, послевоенные, по материалам венгерского фотоархива Fortepan, некоторые совершенно удивительные.

Искренне Ваши,

Семь Сорок