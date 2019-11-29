Еноты-бандиты

Доброе утро!
Депутаты от ЛДПР внесли в российскую Госдуму закон о нерабочем 31 декабря (потому что 31 декабря и так никто не работает), но единоросс Исаев уже заявил, что необходимости в этом законе нет (потому что 31 декабря и так никто не работает). Парламентаризм. В остальном так:
- По “московскому делу” задержан еще один обвиняемый – 30-летний программист Сергей Суровцев. Он якобы бил Росгвардейца секцией ограждения.
- Общая сумма вынесенных “Мемориалу” штрафов превысила два миллиона рублей.
- Умерла годовалая пациентка уволенного трансплантолога Каабака.
- Страны НАТО согласовали новую формулу бюджета: США будут платить меньше, Германия больше.
“Московское дело” и др.
Сегодня суд рассмотрит вопрос об аресте 30-летнего программиста Сергея Суровцева – ему предъявлены обвинения в применении насилия к представителю власти (якобы он бил росгвардейца секцией ограждения во время акции 27 июля). Утром в четверг дома у Суровцева и в квартире его матери прошли обыски, вот здесь об этом рассказывает мать.
Продолжаются суды по делам других обвиняемых в рамках “московского дела” (сейчас их 19 человек) – вот репортаж из зала суда над Егором Лесных, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым, которые якобы сбили с ног бойца Росгвардии; очень интересно потерпевшие росгвардейцы рассказывают о своей работе. В какой-то момент это заседание прервалось в связи с эвакуацией суда из-за сообщения о минировании (“минеры” предупредили, что сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока православный олигарх Малофеев не вернет украденные 120 биткоинов).
Суд в Москве вынес еще два штрафа международному “Мемориалу” – 300 тысяч рублей за отсутствие предупреждения “иностранный агент” на сайте проекта “Это прямо здесь” и еще 300 тысяч – в инстаграме этого проекта. Общая сумма вынесенных “Мемориалу” штрафов превысила два миллиона рублей.
Члена совета движения за права избирателей "Голос" Романа Удота приговорили к 320 часам обязательных работ – за то, что он сказал сотруднице НТВ, пристававшей к нему с вопросами в аэропорту: “Я вас убью, вы поймите меня” (угроза убийством). Удот вины не признал, сказал, что поддался на провокацию.
Медицинское
В Волгограде умерла годовалая Настя Орлова – одна из пациенток, трансплантацию которой должен был делать доктор Михаил Каабак. После его увольнения девочку выписали из стационара в Москве и отправили домой. Каабака и его коллегу Надежду Бабенко вернули на работу по приказанию министра здравоохранения Скворцовой, вот здесь он рассказывает, на каких условиях.
Тем временем возникло новое уголовное дело против сотрудников ростовского минздрава и выяснилось, что уголовные дела за покупку “Фризиума” за границей по-прежнему возможны, потому что государство закупило препарат только для половины нуждающихся в нем пациентов.
Немедицинская уголовщина – российская и украинская
- Следственный комитет назвал преступной деятельность региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (aka частная военная компания "Е.Н.О.Т."). Ее участников обвиняют в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. Следствие считает, что наемники этой “ЧВК” выполняли указания двух майоров-кураторов из ФСБ.
- Болельщик “Зенита”, подравшийся с омоновцем из-за того, что тот не дал расширить зону для курения путем передвижения металлических ограждений, получил год и восемь месяцев тюрьмы (это уже четвертый приговор из-за этого конфликта).
- Начальник полиции станицы Кущевская, которого называли “покровителем банды Цапков”, найден мертвым – вроде бы это самоубийство.
- Киев оценил ущерб, нанесенный Россией двум катерам и буксиру, в $2,3 млн. Представитель Украины при международных организациях в Вене сказал, что на кораблях “присутствуют признаки мародерства”.
- Суд отпустил под залог мэра Львова Андрея Садового – его обвиняют в злоупотреблении служебным положением при продаже земли девелоперской компании.
- По делу об угрозах президенту Зеленскому прошел обыск у известной украинской блогерши Маруси Зверобой. У нее изъяли оружие, телефон и блокнот. Дело связано с ее комментариями по поводу поездки Зеленского в поселок Золотое на линии разграничения на Донбассе (там он в жесткой форме потребовал от украинских добровольцев оставить свои позиции). Зверобой сказала, как бы обращаясь к Зеленскому: “Они тебя взорвут, я тебе обещаю”. Комментируя это дело, депутат от правящей партии “Слуга народа” сказала, что в Украине “пора бы уже немножко приглушить свободу слова”.
Все прочее
- Страны НАТО согласовали изменения в порядке финансирования организации: США сократили свои взносы с 22% бюджета до 16%, Германия обязалась примерно столько же.
- Европарламент объявил “чрезвычайную климатическую ситуацию”, сегодня в разных странах Европы пройдут новые “климатические забастовки”. В порту Петербурга разгружают судно с ядерными отходами из Германии, дальше они поедут в Сибирь на хранение – и неважно, что ввоз ядерных отходов в Россию запрещен законом (и в Германии это тоже знают).
- В Албании произошло новое землетрясение.
Новости культуры
- Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская инициировала проверку трех спектаклей Театра.doc на предмет “пропаганды терроризма, гомосексуализма и наркомании”.
- О том, как власти США зарабатывают деньги и ловят нелегальных мигрантов путем создания фейковых университетов, рассказано тут.
- Венгрия отказалась от участия в “Евровидении”, потому что конкурс ассоциируется у тамошних государственников с ЛГБТ (комментатор проправительственного телеканала назвал его “гомосексуальной флотилией”). Теперь вместо “Евровидения” венграм будут показывать конкурс на “лучшую венгерскую песню” (хотя чего там соревноваться – она давно известна, это гимн самоубийц “Мрачное воскресенье”).
Шесть ссылок с бонусом
- 1937-й и после. Поразительная история о том, как напечатанная в 1937 году в киевской газете фотография ткацкой фабрики сломала жизни сразу нескольким людям (по материалам украинских архивов КГБ – да, из ветвей деревьев на фото проглядывал профиль Троцкого). Или фрагмент книги Андрея Никитина о музее политических репрессий “Пермь-36”, который новое российское чиновничество успешно превращает в музей вертухаев.
- Великие (каждый в своем роде). Фрагмент из новой книги Алексея Макушинского “Предместья мысли. Философическая прогулка” (в которой автор гуляет от Льва Шестова к Бенджамену Фондану, Жаку Маритену и дальше, дальше). Или рассуждения Константина Львова о писателе Федине – в связи с выходом нового тома “Константин Федин и его современники: Из литературного наследия ХХ века”.
- Молодые художники. Разговор с Покрасом Лампасом о его метасупрематических успехах или рассказ об эрмитажной выставке очень модного художника из Трансильвании Адриана Гени.
- Бонус. Фотографии из Трансильвании – довоенные, военные, послевоенные, по материалам венгерского фотоархива Fortepan, некоторые совершенно удивительные.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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